Spannendes Rennen um Rang eins

Bozen – In der Alps Hockey League stehen am Donnerstag wieder sechs Partien auf dem Programm. Während Jesenice in der Masterround seine erfolgreiche Serie gegen die Red Bull Hockey Juniors fortsetzen will, stehen sich die Verfolger Cortina und Ritten gegenüber. In den Qualifikationsgruppen geht das Rennen um die verbleibenden Playoff-Plätze weiter.

Masterround:

Do, 02.02.2023, 19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: HLAVATY, SCHAUER, Eisl, J. Seewald | >> Livestream <<

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Masterround reichte Jesenice zuletzt ein Treffer, um gegen Ritten wieder in die Erfolgsspur zu finden und die Tbaellenführung zurückzuerobern. Die Red Bull Hockey Juniors gewannen ihre letzten beiden Partien gegen Unterland und sind zwei Punkte hinter den Slowenen auf Rang vier. Die ersten beiden Saisonduelle gingen mit 4:1 und 5:0 klar an Jesenice. Der letzte Salzburger Sieg datiert vom 17.12.2019 (4:3-Auswärtserfolg nach Verlängerung), es war der einzige Juniors-Erfolg aus den letzten acht Begegnungen.

Do, 02.02.2023, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps

Referees: MOSCHEN, PINIE, Brondi, Rigoni | >> PPV-Livestream <<

Die Rittner Buam SkyAlps und S.G. Cortina Hafro liegen punktegleich auf den Rängen zwei und drei. Die Südtiroler gewannen bislang alle drei Saisonduelle, erst letzte Woche setzten sie sich zu Hause mit 4:1 durch. Vor heimischer Kulisse sind auch die Ampezzaner stark, sie feierten sechs Siege aus den vergangenen sieben Partien. Mit nur drei Gegentreffern in drei Partien stellen die „Buam“ aktuell die beste Defensive der Masterround. Goalie Hayden Hawkey hält über die gesamte Saison bei einer Fangquote von 93,1 Prozent.

Qualification Round A:

Do, 02.02.2023, 19.15 Uhr: Steinbach Steel Wings Linz – EK Die Zeller Eisbären

Referees: BRUNNER, WIDMANN, Matthey, Wucherer | >> PPV-Livestream <<

Nach drei Partien in der Zwischenrunde haben die Steel Wings erst einen Punkt am Konto. Die Oberösterreicher müssen somit eine Siegesserie starten, um noch im Rennen um die Pre-Playoffs mitmischen zu können. Anders sieht es bei Zell am See aus, die bereits sieben Punkte Vorsprung auf Rang vier haben. In den bisherigen drei Saisonduellen gab es immer Heimsiege (2x EKZ, 1x SWL), zuletzt gewannen die Salzburger zum Auftakt der Qualiciation Round nach einem 1:3-Rückstand noch mit 4:3.

Do, 02.02.2023, 20:00: Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: GIACOMOZZI, STEFENELLI, Bedana, Cristeli | >> PPV-Livestream <<

Mit acht Punkten aus vier Partien liegt Gröden aktuell auf Rang zwei, Sterzing hat (bei einem Spiel weniger) sechs Zähler und rangiert an vierter Stelle. Aufgrund der knappen Tabellenkonstellation hat das Aufeinandertreffen am Donnerstag für beide Mannschaften große Wichtigkeit. Die bisherigen drei Broncos-Spiele in der Zwischenrunde wurden nur mit einem Tor Differenz entschieden, zweimal mussten sich die Sterzinger geschlagen geben. Gröden kassierte zuletzt drei Auswärtsniederlagen.

Qualification Round B:

Do, 02.02.2023, 19.30 Uhr: EHC Lustenau – EC-KAC Future Team

Referees: LEHNER, RUETZ, Kübler, Spiegel | >> PPV-Livestream <<

Im vierten Spiel der Zwischenrunde empfängt das Team des EHC Lustenau das Future Team des EC KAC. Mit einem vollen Erfolg nach regulärer Spielzeit können die Vorarlberger das spielfreie Team aus Kitzbühel überholen und die Tabellenführung übernehmen. Denn die „Löwen“ gewannen bislang alle drei Spiele der Qualification Round, die Klagenfurter sind mit nur zwei Zählern am Tabellenende. In den bisherigen drei Saison-Begegnungen der beiden Teams ging jeweils der EHC Lustenau als Sieger aus den Duellen hervor. Zwei 4:0-Erfolge sowie ein 5:0-Sieg holte sich der EHC.

Do, 02.02.2023, 20.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – EC Bregenzerwald

Referees: BENVEGNU, LAZZERI, De Zordo, Fleischmann | >> PPV-Livestream <<

Meran und Bregenzerwald duellieren sich aktuell um Rang drei. Obwohl die Südtiroler in der Zwischenrunde bislang drei Niederlagen einstecken mussten und gleich 16 Gegentore kassierten, liegen sie derzeit voran. Die Vorarlberger hatten erst zwei Auftritte, nach einem Unentschieden nach 60 Minuten holten sie sich danach jeweils den Extrapunkt. So auch am vergangenen Wochenende, da schafften es die Wälder erstmals in der laufenden Spielzeit, Meran zu biegen (4:3 nach Verlängerung).