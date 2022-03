SSV Bozen Loacker muss kämpfen

Bozen – Drei Tage sind seit der schmerzhaften Derbyniederlage gegen Alperia Meran vergangen und schon steht für den SSV Loacker Bozen Volksbank das nächste Spiel in der Serie A Beretta an. Am Mittwoch holen die Weiß-Roten um 20.00 Uhr in der Gasteiner Halle die Partie des 14. Spieltags gegen Pressano nach.

Dabei muss Mario Sporcic weiterhin auf die Hilfe von Kapitän und Toptorschütze Dean Turkovic verzichten. „Er hat einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich und wird sicher noch ein, zwei Wochen fehlen“, bedauert Sporcic den Ausfall seines Rückraumspezialisten. Wie sehr er dem SSV Bozen fehlt, hat sich auch im Derby gegen Meran gezeigt. „Darüber bin ich schon etwas enttäuscht. Die Mannschaft hat gezeigt, wie abhängig sie von Dean ist“, gibt Sporcic in dieser Hinsicht zu.

Auf das Südtiroler Derby gegen Meran folgt nun das Regionalderby gegen Pressano. „Pressano ist ein schwieriger Gegner, der die Playoffs im Visier hat. Für sie sind Punkte in solchen Spielen besonders wichtig. So werden sie am Mittwoch auch nach Bozen kommen“, ist sich Sporcic bewusst. „Wir müssen also alles geben und dürfen uns auf keinem Fall die Fehler erlauben, die wir gegen Meran gemacht haben“, sagt Sporcic. Wiedergutmachung ist angesagt – und die soll es schon am Mittwoch geben.

Für das Regionalderby können bei Uli Gasser (+39 339 339 9271) via WhatsApp Karten vorbestellt werden, ansonsten kann man sie auch am Mittwochabend am Eintritt ergattern. Die Partie wird außerdem auf www.elevensport.it per kostenlosem Livestream übertragen.

Serie A Beretta, Nachholspiel 14. Spieltag:

SSV Loacker Bozen Volksbank – Pressano

Die Tabelle:

1. Junior Fasano 29 Punkte/17 Spiele

2. Raimond Sassari 25/15

3. Pressano 25/15

4. Conversano 24/15

5. SSV Brixen 21/15

6. Alperia Meran 20/17

7. SSV Loacker Bozen Volksbank 15/15

8. Triest 12/15

9. Sparer Eppan 11/16

10. Cassano Magnago 11/17

11. Carpi 7/16

12. Secchia Rubiera 4/16

13. Teamnetwork Albatro 2/17