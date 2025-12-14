Stadlober in Davos auf Platz 14

Von: apa

Teresa Stadlober hat am Sonntag im 10-km-Einzelstartrennen in der Skating-Technik in Davos den 14. Platz belegt. Die Salzburgerin hatte 52,8 Sekunden Rückstand auf Siegerin Karoline Simpson-Larsen aus Norwegen, die sich vor der Schwedin Moa Ilar (+2,1) und ihrer Landsfrau Astrid Öyre Slind (+2,2) durchsetzte. Nach Topergebnissen im europäischen Norden verpatzte Mika Vermeulen sein Rennen. Der Steirer landete nur auf Platz 50, 1:46 Minuten hinter Sieger Einar Hedegart.

Der Ex-Biathlet führte erneut eine norwegische Phalanx mit sieben Läufern unter den Top acht an. Seine Landsleute Harald Östberg Amundsen und Mattis Stenshagen standen mit ihm auf dem Podest. Der Gesamtführende Johannes Hösflot Kläbo wurde Vierter.

Drei russische und sechs belarussische Athletinnen und Athleten hatten zuletzt von der FIS die Freigabe erhalten, unter neutraler Flagge an Quali-Wettkämpfen für die Olympischen Winterspiele 2026 zu starten. Unter den Langläufern stand Sawjeli Korostelew auf der Liste, er beendete das Rennen in Davos auf Platz 25.