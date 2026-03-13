Aktuelle Seite: Home > Sport > Sterzing beendet Siegesserie von Zell am See
Meran stellt auf 2:0

Sterzing beendet Siegesserie von Zell am See

Freitag, 13. März 2026 | 08:54 Uhr
Salzburg fehlt noch ein Sieg auf den neuerlichen Finaleinzug
Von: mk

Bozen – Nach neun Siegen in Folge musste sich der Alps Hockey League-Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären wieder geschlagen geben. Im zweiten Viertelfinale unterlagen sie bei den Wipptal Broncos Weihenstephan mit 2:5, womit die Südtiroler die Serie ausgleichen konnten. Auch S.G. Cortina Hafro gelang der Serienausgleich – mit einem 5:2-Heimsieg über KHL Sisak. Überraschend bereits mit 2:0 in Führung liegt der HC Meran/o Pircher, der sich vor heimischem Publikum gegen den HC Migross Asiago mit 4:1 durchsetzte. Viertelfinale zwei zwischen dem HC Gherdeina valgardena.it und den Red Bull Hockey Juniors findet am Freitag statt.

Die Wipptal Broncos Weihenstephan erwischten einen sehr guten Start und gingen bereits in der dritten Minute durch Erik Hofer in Führung. Der Stürmer traf in der 31. Minute auch zum zwischenzeitlichen 4:2. Zuvor glich EK Die Zeller Eisbären durch Nick Huard aus (7.). Dabei blieb es bis zur 23. Minute, ehe die Hausherren durch Luciano Zandegiacomo erneut in Führung gingen. Nur wenige Sekunden später erhöhte Jonas Kerschbaumer sogar auf 3:1, ehe Tim Coffman aus Sicht des Titelverteidigers auf 2:3 verkürzte. Es sollte jedoch der letzte Treffer der Pinzgauer bleiben, die ab der 31. Minute einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen mussten. Neun Sekunden vor Schluss machte Fabian Gschliesser per Empty-Netter endgültig den Deckel drauf und besiegelte damit die erste Niederlage der Eisbären nach zuvor neun Siegen in Folge. Das letzte Auswärtsspiel in Sterzing konnten sie Ende Februar übrigens noch mit 9:2 gewinnen.

Meran gewinnt auch Spiel zwei gegen Asiago

Der HC Meran/o Pircher feierte bereits den achten Sieg in Folge und stellte in der Viertelfinal-Serie gegen den HC Migross Asiago auf 2:0. Vor über 1.000 Fans dauerte es bis zur 31. Minute, ehe Filip Cruseman die Hausherren in Führung brachte. Zu Beginn des Schlussabschnitts zog Meran durch Treffer von Pascal Brunner (42.) und Daniel Gellon (46.) sogar auf 3:0 davon. Erst in der 56. Minute gelang Asiago durch Filippo Rigoni der erste und am Ende einzige Treffer. Für den Schlusspunkt sorgte Reid Stefanson (59.), womit Meran auch in Spiel zwei vier Treffer erzielte. Das erste Spiel endete 4:2 zugunsten der Südtiroler. Somit ist Asiago, das als Drittgesetzter ins Viertelfinale startete, am Samstag vor heimischem Publikum bereits enorm unter Zugzwang.

Cortina gelingt Serienausgleich

Nach der knappen 1:2-Auftaktniederlage bei KHL Sisak konnte S.G. Cortina Hafro im zweiten Spiel mit einem 5:2-Heimsieg erstmals anschreiben. Nachdem es nach 40 Minuten noch 1:1-Unentschieden stand, gelangen den Italienern im Schlussabschnitt gleich vier Treffer. Durch einen perfekten Start ins Drittel zog der zweifache Finalist nach Toren von Massimo Pietroniro (42.) und Brandon Fortunato (46.) auf 3:1 davon. Sisak gelang jedoch die passende Antwort und verkürzte wenig später durch Niksa Juric auf 2:3. Doch wiederum nur eineinhalb Minuten später war erneut Torjubel angesagt – diesmal wieder für Cortina, das in der 48. Minute durch Chap Pietroniro auf 4:2 stellte. Für den Endstand sorgte Marco Sanna in der 59. Minute. Somit feierten die Italiener im dritten Saison-Heimspiel gegen die Kroaten den dritten Sieg.

Alps Hockey League:
Do, 12.03.2026:
HC Meran/o Pircher – HC Migross Asiago 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Referees: HOLZER, VIRTA, Divis, Fecchio
Stand in der best-of-7-Serie: 2:0
Goals HCM: 1:0 Cruseman F. (31.), 2:0 Brunner P. (42.), 3:0 Gellon D. (46./PP1), 4:1 Stefanson R. (59.)
Goal HCA: 3:1 Rigoni F. (56.)

Wipptal Bronocos Weihenstephan – EK Die Zeller Eisbären 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Referees: HUBER R., LAZZERI, Abeltino, Strimitzer
Stand in der best-of-7-Serie: 1:1
Goals WSV: 1:0 Hofer E. (3.), 2:1 Zandegiacomo L. (23.), 3:1 Kerschbaumer J. (23.), 4:2 Hofer E. (31.), 5:2 Gschliesser F. (60./EN)
Goals EKZ: 1:1 Huard N. (7.), 3:2 Coffman T. (23.)

S.G. Cortina – KHL Sisak 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
Referees: BULOVEC, RIVIS, Ilmer, Markizeti
Stand in der best-of-7-Serie: 1:1
Goals SGC: 1:0 Talamini A. (22.), 2:1 Pietroniro M. (42.), 3:1 Fortunato B. (46.), 4:2 Pietroniro C. (48.), 5:2 Sanna M. (59.)
Goals SIS: 1:1 Lesnicar T. (32./PP1), 3:2 Juric N. (47.)

Bezirk: Burggrafenamt, Wipptal

Bezirke

Burggrafenamt, Wipptal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

