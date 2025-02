Straka als Halbzeitführender ins Wochenende in Pebble Beach

APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/HARRY HOW

Straka spielt derzeit in Hochform

Von: APA/Reuters

Golfprofi Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in Pebble Beach die Führung übernommen. Nach einer erneuten 65er-Runde und damit sieben unter Par liegt er zur Halbzeit des mit 20 Millionen Dollar dotierten Signature-Bewerbs mit gesamt 130 Schlägen und drei Vorsprung auf den US-Amerikaner Russell Henley und den Australier Cam Davis voran (je 133). Der 31-jährige Wiener gewann erst vor knapp zwei Wochen in La Quinta und nahm seine starke Form mit.

Am Pebble Beach Kurs verzeichnete Straka acht Birdies und ein Bogey, für das gute Spiel machte er auch das starke Putten verantwortlich. “Ich habe ein paar Set-up-Änderungen beim Putten vorgenommen, das hat wirklich sehr geholfen”, sagte Straka. So gute Putt-Runden wie in den vergangenen Wochen habe er seit langer Zeit nicht mehr gespielt, die Änderungen hätten definitiv den Unterschied gemacht.

Straka spricht noch nicht von einem Lauf

Auch wenn die “vergangenen sechs Runden echt nett” gewesen seien, wolle er dies nicht überbewerten. “Ich würde das nicht als Lauf bezeichnen, ich denke, Scottie Scheffler hat einen Lauf”, nahm Straka wohl Bezug auf dessen sieben Siege im Vorjahr auf der Tour. Der Weltranglistenerste aus den USA gibt in Pebble Beach erst seinen Saisoneinstand, nachdem er sich zu Weihnachten mit einem zerbrochenen Glas eine Handverletzung zugefügt hatte. Er ist derzeit 20.

Für das Signature-Event waren achtzig Spieler teilnahmeberechtigt, einen Cut gibt es nicht. Straka war Donnerstag auf dem Spyglass Hill Kurs im Einsatz, am Freitag auf dem berühmten Links-Kurs von Pebble Beach, wo auch am Samstag und Sonntag gespielt wird. Bei beiden Plätzen handelt es sich um Par-72-Anlagen.