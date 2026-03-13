Straka führt nach Auftaktrunde bei Players Championship

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka hat sich mit einer makellosen Auftaktrunde die Führung bei der Players Championship in Florida geholt. Für den Par-72-Kurs im TPC Sawgrass von Ponte Vedra Beach benötigte der Wiener am Donnerstag nur 67 Schläge (fünf unter Par), womit sich der 32-Jährige den ersten Platz mit vier weiteren Spielern teilt. Straka, als Weltranglistenneunter derzeit wieder in den Top Ten, startete beim 25-Millionen-Dollar-Turnier mit drei Birdies und einem Eagle.

“Es war ein sehr einfacher Chip”, sagte Straka, viermaliger Turniersieger auf der PGA Tour, über sein Eagle. Ebenfalls eine 67er-Runde spielten mit Lee Hodges, Maverick McNealy, Austin Smotherman und Sahith Theegala vier US-Amerikaner. Smotherman absolvierte wegen der einsetzenden Dunkelheit allerdings nur 17 der 18 Löcher. Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler, der seinen dritten Erfolg bei der Players Championship anpeilt, kam auf eine 72. Titelverteidiger Rory McIlroy musste sich mit einer 74 begnügen.

Beim prestigeträchtigen Turnier im Nordosten Floridas kämpfen 47 Profis der Top 50 um den Sieg. Im Vorjahr hatte Straka den 14. Platz belegt.