Straka nimmt an Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel teil

Von: apa

Golf-Aushängeschild Sepp Straka wird bei den Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel erstmals seit längerer Zeit wieder in der Heimat abschlagen. Die Teilnahme des zweifachen Ryder-Cup-Siegers wurde am Montag bei einer Pressekonferenz des Turniers, das im Rahmen der DP World Tour ausgetragen wird, bestätigt. “Ich freue mich sehr, wieder nach Österreich zurückzukehren, um nach fünf Jahren wieder bei unseren nationalen Open zu spielen”, wurde Straka in einer Aussendung zitiert.

Der derzeit 16. der Golf-Weltrangliste freut sich beim mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Turnier von 28. bis 31. Mai 2026 am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith auf die Unterstützung des rot-weiß-roten Publikums. “Es ist schon einige Jahre her, dass ich vor heimischem Publikum gespielt habe und in dieser Zeit ist viel passiert. Es wird eine großartige Gelegenheit, meine Erfolge mit Familie, Freunden und Fans zu feiern – darauf freue ich mich riesig”, sagte Straka, der in diesem Jahr zwei seiner vier Turniersiege auf der PGA-Tour gefeiert hat.

Im Mai hatten die Austrian Alpine Open im Club Gut Altentann in Salzburg noch ohne Straka die Rückkehr auf höchster europäischer Golf-Ebene gefeiert, im kommenden Jahr zieht Österreichs größtes Golf-Event nach Tirol weiter. “Wir sind überzeugt, dass Kitzbühel mit seiner internationalen Strahlkraft und seiner Erfahrung als Gastgeber großer Sportveranstaltungen die ideale Bühne bietet, um an die Erfolgsgeschichte anzuknüpfen”, sagte Gerhard Frühling, Präsident des Österreichischen Golf-Verbands.