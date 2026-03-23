Südtirol hat neue U14- und U16-Landesmeister

Von: mk

Bozen – Während im Skiweltcup in der vergangenen Woche das große Speed-Finale in Kvitfjell (Norwegen) ausgetragen wurde, stand in Südtirol die Landesmeisterschaft des Raiffeisen Grand Prix der Altersklassen U14 und U16 in Watles und Schöneben auf dem Programm. Außerdem wurde in Jochgrimm der Raiffeisen Teamcup ausgetragen. Wie gewohnt die Ski-Alpin-Ergebnisse im Überblick.

Die Landesmeisterschaft des Raiffeisen Grand Prix gastierte am vergangenen Wochenende mit einer Dreifachschicht in den Skigebieten Watles und Schöneben, organisiert von den Vereinen ASV Prad Raiffeisen und ASV Vinschger Oberland. Am Freitag war die Altersklasse U16 im Super-G im Einsatz. Bei den jungen Frauen holte sich Amy Happacher vom Verein 3 Zinnen Dolomites den Sieg. Mit der Zeit von 56,03 Sekunden verwies sie Carmen Gschliesser (RG Wipptal / 56,47 Sekunden) und Francesca Miribung (SC Gröden / 56,80 Sekunden) auf die Plätze zwei und drei. Der U16-Landesmeister der Burschen hört auf den Namen Simon Kaser. Der Athlet des Seiser Alm Skiteams gewann den Super-G in 54,33 Sekunden vor Michael Thaler (ASC Sarntal / 55,63 Sekunden) und Daniel Jud (Kronplatz Skiteam / 55,97 Sekunden).

Für die U14 stand am ersten Tag die Landesmeisterschaft im Riesentorlauf auf dem Programm. Zur neuen Landesmeisterin hat sich Julia Trocker vom Seiser Alm Skiteam gekürt, sie benötigte für die beiden Durchgänge 1.35,91 Minuten. Auf Platz zwei landete Mia Molling (ASV TZ Jochtal) in 1.35,94 Minuten mit nur drei Hundertstelsekunden Rückstand, Rang drei holte sich Mia Oberjakober vom Kronplatz Skiteam (1.38,08 Minuten). Der Sieger der U14-Herren war Robin Kelder vom SC Gröden mit der Zeit von 1.36,33 Minuten. Platz zwei ging an Elias Magoni von der RG Wipptal (1.36,45 Minuten), Platz drei an Elias Rudiferia (Skiteam Altabadia), der die beiden Durchgänge in 1.36,92 Minuten absolvierte.

U16-Slalom und U14-Super-G am Samstag

Am Samstag war die U16 im Slalom im Einsatz und Amy Happacher (3 Zinnen Dolomites) holte sich ihren zweiten Titel. Sie benötigte 1.24,38 Minuten für die beiden Durchgänge und gewann mit fast drei Sekunden Vorsprung vor Letizia Wenter Heiss (ASC Sarntal / 1.27,36 Minuten) und der drittplatzierten Ida Gatterer (Kronplatz Skiteam / 1.27,43 Minuten). Bei den Herren triumphierte Mattia Vinatzer. Der Skirennläufer des SC Gröden triumphierte in 1.24,22 Minuten vor Hannes Valentini vom Skiteam Altabadia (1.25,19 Minuten) und Juri Gufler vom Skiteam Passeiertal (1.25,81 Minuten).

Für die Altersklasse U14 ging es am zweiten Tag mit dem Super-G weiter. Bei den Damen setzte sich Sofia Lanz (ASV TZ Jochtal) mit der Zeit von 58,86 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Mia Molling (ASV TZ Jochtal / 59,60 Sekunden) und Julia Plunger vom Seiser Alm Skiteam (59,82 Sekunden) durch. In der U14 der Herren triumphierten gleich zwei Athleten des SC Gröden: René Auer und Robin Kelder, der sich damit auch den zweiten Landesmeistertitel holte, absolvierten den Super-G nämlich zeitgleich in 59,04 Sekunden und gewannen damit ex-aequo. Auf Rang drei reihte sich Aron Lanpacher vom ASV Tscherms (59,61 Sekunden) ein.

Nur der U14-Slalom am Sonntag, U16-Riesentorlauf abgesagt

Am Sonntag machte den Veranstaltern vom ASV Prad Raiffeisen die Schlechtwetterfront zu schaffen, sodass der Riesentorlauf der U16 schweren Herzens abgesagt werden musste. Er wird aber voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der Slalom der U14 konnte dafür aber wie geplant über die Bühne gehen. Bei den jungen Frauen holte sich auch Sofia Lanz vom ASV TZ Jochtal ihren zweiten Landesmeistertitel des Wochenendes. Sie gewann in 1.34,80 Minuten vor Julia Plunger (Seiser Alm Skiteam / 1.36,25 Minuten) und Eva Sagmeister (Vinschger Oberland / 1.37,55 Minuten). Der Sieger der U14 der Herren hört auf den Namen Elia Raffeiner von Riffian Kuens, der die Slalom-Durchgänge in 1.35,63 Minuten absolvierte. Auf den Plätzen zwei und drei reihten sich Leo Giubbilei (Ritten Sport / 1.35,70 Minuten) und Lukas Plank (RG Wipptal / 1.36,81 Minuten) ein.

Bereits am vergangenen Dienstag war vom Raiffeisen Grand Prix der „Super-G veloce“ der U16 in Reinswald nachgeholt worden, der eigentlich einen Tag zuvor hätte stattfinden sollen. Bei den Rennen, die zur Wertung des Raiffeisen Landescups zählten, setzte sich in der Kategorie weiblich Ida Gatterer (Kronplatz Skiteam) vor Lea Putzer (SC Gröden) und Denise Demetz (SC Gröden) durch. Bei den Burschen gewann Simon Kaser (Seiser Alm Skiteam) vor Michael Thaler (ASC Sarntal) und Elias Obojes (Kronplatz Skiteam).

Die ganz Kleinen in Jochgrimm, der Landeskader in Pampeago und Pejo

Am Samstag stieg auf der Schwarzhorn-Piste im Skigebiet Jochgrimm die zweite Etappe des Raiffeisen Teamcups, organisiert vom ASV Eppan Ski. In den Altersklassen von U9 bis U12 gingen über 200 Nachwuchs-Skirennläuferinnen und -Skirennläufer an den Start und sorgten für großartige Unterhaltung. Folgende Siegerinnen und Sieger entpuppten sich in den jeweiligen Kategorien.

U9: Hannah Rainer (ASV Ridnaun) und Leo Brunner (ASC Passeier)

U10: Leni Ohnewein (ASV Eppan Ski) und Fynn Breitenberger (SC Ulten)

U11: Lilou Perathoner (SC Gröden) und Felix Brunner (ASC Passeier)

U12: Emily Gschitzer (ASV Ridnaun) und Hannes Riegler (ASV Eppan Ski)

Für den Landeskader der Damen standen am Montag und Dienstag jeweils ein Slalom der Gran-Premio-d’Italia-Serie in Pampeago auf dem Programm. Im ersten wurde Nora Pernstich aus Aldein Zweite in der Senioren-Klasse hinter Maria Sole Antonini, womit sie die U21-Wertung für sich entschied. Arianna Putzer (SC Gröden) gewann die U18-Wertung. Im zweiten Slalom siegte wieder Antonini in der Senioren-Wertung, dieses Mal vor Victoria Klotz (Bozen) und Pernstich.

Der Landeskader der Herren war beim Gran Premio d’Italia in Pejo im Einsatz. Während im Super-G die Topergebnisse ausblieben, schaffte es Jakob Franzelin (Montan) im ersten Riesentorlauf auf Platz eins in der Altersklasse U21. Im zweiten wurde Franzelin dann Zweiter hinter Lorenzo Gerosa, der Landeskader-Athlet Max Clara (St. Vigil in Enneberg) wurde Dritter.