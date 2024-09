Südtiroler Athleten überzeugen in Haslach

Von: ka

Bozen – Am Wochenende ging in der Landeshauptstadt das 7. Meeting „Memorial Franco Criscuolo“ über die Bühne. Die Veranstaltung der SAF Bozen fand in Ehren von Franco Criscuolo statt, der am 11. Dezember 2017 im Alter von 91 Jahren verstorben war.

Criscuolo gründete im Jahre 1953 den Bozner Verein. Auf der Sportanlage im Drusus-Stadion bildete er mehrere Tausende Athleten und Athletinnen aus, unter ihnen Erica Rossi, Silvana Zangirolami und Maria Grazia Bertoldo.

In Haslach gab es insgesamt zehn Südtiroler Tagessiege, vier davon holten die Damen. Das beste Ergebnis erzielte Ira Harrasser: Die Pusterer Sprinterin entschied das 100-m-Rennen in guten 12.14 Sekunden für sich, im Vorlauf stoppte sie die Zeitmessung sogar bei 12.06 Sekunden. Die Sterzingerin Lara Vorhauser setze sich über 800 m in 2:19.51 Minuten durch, Julia Moser war im 400-m-Hürdenlauf in 1:05.41 Minuten eine Klasse für sich. U18-Hammer-Landesrekordlerin Nicole Castlunger kam auf 43.07 m.

Bei den Herren kam der Bozner Weitspringer Alberto Masera auf 6.98 m, Kugelstoßer Jan Fragiacomo siegte mit 12.61 m. Der Vinschger Stabhochspringer Jakob Niederfringer überquerte 3.40 m, Tagessiege gab es auch für die U18-Talente Manuel Tschinkel (400 Hürden) und Frederic Schöpf (Kugel). U20-Hammerwerfer Marco Pentore vom Bozner Verein CSS Leonardo da Vinci kam auf 34.21 m.

Die Ergebnisse beim 7. Meeting „Memorial Franco Criscuolo“ – Haslach:

Damen

100m: 1. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 12.14

400m: 1. Sophia Favalli (Atletica Brescia) 54.95

800m: 1. Lara Vorhauser (ASV Sterzing) 2:19.51

3000m: 1. Rebecca Bertolini (US Quercia) 10:59.26

400m Hürden: 1. Julia Moser (SSV Bruneck) 1:05.41

Hoch: 1. Camilla De Paoli (Atletica Brescia) 1.75

Stab: 1. Sofia Ferrari (Atletica Trentino) 3.10

Kugel: 1. Milena Tabarelli (Atletica Valli di Non e Sole) 11.15

Kugel U18: 1. Chiara Buratto (Team Treviso) 8.08

Hammer: 1. Viviana Burlon (Lagarina Crus Team) 29.46

Hammer U18: 1. Nicole Castlunger (SAF Bolzano) 43.07

Herren

100m: 1. Stephen Akenuwa (Atletica Chiari 1964) 10.85

400m: 1. Vanni Picco Akwannor (Atletica Chiari 1964) 47.06

800m: 1. Yankuba Djabate (Lagarina Crus Team) 1:58.87

3000m: 1. Alessandro Trevisan (Atletica Trento) 9:17.67

400m Hürden: 1. Michele Bertoldo (CS Carabinieri) 52.61

400m Hürden U18: 1. Manuel Tschinkel (SG Eisacktal) 1:00.08

Stab: 1. Jakob Niederfriniger (LAC Vinschgau) 3.40

Weit: 1. Alberto Masera (SV Lana) 6.98

Kugel: 1. Jan Fragiacomo (Lagarina Crus Team) 12.61

Kugel U20: 1. Sebastian Santoni (Atletica Tione) 14.57

Kugel U18: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 12.92

Hammer: 1. Andrea Barozzi (Lagarina Crus Team) 50.36

Hammer U20: 1. Marco Pentore (CSS Leonardo da Vinci) 34.21

Hammer U18: 1. Mattia Polles (Team Treviso) 51.42