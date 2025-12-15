Suljovic nach Sieg über Cameron in zweiter WM-Runde

Von: apa

Mensur Suljovic steht bei der Darts-Weltmeisterschaft im Alexandra Palace von London in der zweiten Runde. Der Wiener gewann am Montag sein Auftaktmatch gegen den Kanadier David Cameron 3:1. Suljovic trifft in der nächsten Runde am Sonntag (2. Match nach 13.30 Uhr) auf den an Nummer 32 gesetzten Joe Cullen. Bei einem Erfolg gegen den Engländer wartet danach wohl ein Duell mit Titelverteidiger Luke Littler.

Suljovic, der seine 17. WM bestreitet, hatte die Partie eigentlich im Griff, machte sich aber durch eine schwache Doppel-Quote das Leben schwer. Der 53-jährige Wiener fand gegen den drei Jahre älteren Kanadier gut ins Spiel und verbuchte gleich in seiner zweiten Serie eine 180. Er geriet 0:1 in Rückstand, holte sich aber den ersten Satz mit 3:1.

Satz zwei gab Suljovic mit 2:3 ab und vergab dabei eine Vielzahl guter Chancen. Nach Anfangsproblemen in Satz drei steigerte sich “The Gentle” wieder, ging 2:1 in Führung und machte danach den Sack zu.

Ein Sieg fehlt auf Duell mit Littler

Nun geht es gegen Cullen, der Bradley Brooks 3:0 bezwungen hatte. Schafft Suljovic auch die zweite Hürde, darf er sich auf den aktuell besten Darts-Spieler freuen. Der 18-jährige Littler spielt am Sonntag sein Zweitrundenspiel vor Suljovic gegen den Waliser David Davies und ist der große Favorit auf den Titel beim Finale am 3. Jänner. Der Youngster und Weltranglisten-Erste würde am 27. Dezember um 13.30 Uhr gegen Suljovic spielen.

Unmittelbar vor dem Spiel des Wieners am Montag hatte Cameron Menzies die Nerven verloren. Nach dem knappen 2:3 gegen den Engländer Charlie Manby ging der Schotte zu seinem eigenen Tisch und schlug in der Manier eines Boxers dreimal mit der Faust von unten wuchtig dagegen. Die Wasserflasche und weitere Utensilien fielen vom Tisch. Menzies wurde daraufhin von Schiedsrichter Kirk Bevins ermahnt und mit lauten Buhrufen von der Bühne verabschiedet.