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Svoboda spielt künftig in der Premier League

Svoboda geht von Venezia in die Premier League zu Brighton

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 22:39 Uhr
Svoboda spielt künftig in der Premier League
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Von: apa

Österreichs Nationalteamspieler Michael Svoboda setzt seine Karriere in der Premier League fort. Der 27-jährige Innenverteidiger wechselt von Venezia zu Brighton & Hove Albion, wie der Club von der englischen Südküste am Donnerstag bekannt gab. Svoboda hatte sich in dieser Woche bereits von Venezia verabschiedet. Mit dem italienischen Club hatte der vierfache Internationale heuer den Aufstieg in die Serie A geschafft.

Bei Brighton erhielt der derzeit beim ÖFB-Team bei der WM weilende Svoboda einen Vertrag über vier Jahre. Laut italienischen Medienberichten soll die Transfersumme bei fünf Millionen Euro liegen. Svoboda geht demnach per Ausstiegsklausel. “Er hat viele Eigenschaften, von denen wir glauben, dass er sie gut einbringen kann in der Art wie wir spielen”, meinte Brightons Cheftrainer Fabian Hürzeler über den Neuzugang.

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