Synchronschwimmerin V. Alexandri erneut im WM-Finale

Von: apa

Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri hat am Sonntag in Singapur im Free-Bewerb als Fünfte souverän das am Dienstag angesetzte WM-Finale der besten zwölf erreicht. Ihre Drillingsschwestern Anna-Maria und Eirini gehen am Montag im Duett-Technik als Führende in die Medaillenentscheidung.

Die im Solo-Technikwettkampf als Vierte knapp an Edelmetall vorbeigeschwommene Vasiliki Alexandri erhielt 229,8136 Punkte. “Allgemein bin ich ein bisschen müde. Es sind nur mal 14, 15 Stunden seit meinem letzten Bewerb und es ist auch der dritte Wettkampftag. Ich spüre es schon ein wenig, aber das geht allen so. Es hat sich aber sehr gut angefühlt. Es war das allererste Mal, dass ich die freie Kür geschwommen bin. Ich wusste nicht, wie es sich beim Wettkampf anfühlen wird. Für jetzt bin ich zufrieden. Ziel war das Finale, das ist einmal geschafft.”

In der Entscheidung sei vom ersten bis zum zwölften Platz theoretisch alles offen. Ihr Ziel sei natürlich eine Medaille. “Ich will, dass ich gut schwimme und ich ganz zufrieden mit mir bin. Dass ich mir nicht vorwerfen kann, dass ich was besser machen könnte, dass ich Fehler gemacht habe. Und den Rest kann ich in meiner Sportart nicht beeinflussen.”