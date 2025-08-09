Aktuelle Seite: Home > Sport > Tagger nach Sieg über Grabher im Amstetten-Finale
Samstag, 09. August 2025 | 15:55 Uhr
APA/APA/LADIES OPEN AMSTETTEN/SAMUELMATTEO.COM
Von: apa

Lilli Tagger hat am Samstag überraschend das rot-weiß-rote Duell mit der aktuell bestplatzierten ÖTV-Spielerin, Julia Grabher, gewonnen. Die erst 17-jährige Osttirolerin besiegte die Weltranglisten-120. im Halbfinale des ITF-W75-Tennisturniers in Amstetten nach 98 Minuten 7:5,6:4 und steht zum zweiten Mal überhaupt bei den Erwachsenen in einem Endspiel. In diesem trifft sie auf Landsfrau Sinja Kraus oder die Slowakin Renata Jamrichova.

Tagger verbessert sich mit den bisher 50 gewonnenen WTA-Zählern von Platz 513 um über 100 Ränge erstmals in die Top 400. Gelingt ihr am Sonntag der Heimsieg, dann scheint sie in etwa auf Platz 357 auf. Die 1,85 m große Osttirolerin mit der auf der Tour sehr seltenen einhändigen Rückhand ließ sich gegen Grabher auch vom vergebenen 4:2-Vorsprung im ersten Satz nicht beirren. Danach spielte sie befreit auf und gewann das Generationenduell nach starker Leistung sicher.

Tagger ist nach dem Juniorinnenbewerb in Wimbledon endgültig in die Frauen-Profi-Tour eingestiegen, hatte aber schon Ende März in Terrassa (ITF W35) ihr erstes Finale der allgemeinen Klasse gewonnen.

