TC Meran holt in Rungg den Doppelsieg

Turnier in Überetsch

Von: luk

Rungg – Beim Turnier der 3. und 4. Kategorie fand am Sonntag auf der Anlage des traditionsreichen Tennisclubs TC Rungg das Finale statt. Fast 100 Herren und 25 Damen nahmen insgesamt am Event teil, das für zahlreiche Highlights und spannende Matches sorgte. Besonders der TC Meran zeigte seine Dominanz und holte sowohl bei den Herren als auch bei den Damen den Sieg.

Bei den Männern setzte sich der topgesetzte Mattia Agosti (TC Meran) souverän durch. Ohne einen einzigen Satzverlust besiegte er im Finale das TC Rungg-Talent Leonardo Tiego (TC Rungg) klar mit 61, 63 und sicherte sich den Titel. Für Agosti war es eine willkommene Revanche, nachdem er vor einer Woche im Endspiel von Tramin noch gegen Alessio Ravanelli das Nachsehen hatte. Diesmal ließ er keinen Zweifel an seiner Überlegenheit.

Auch bei den Damen konnte der TC Meran triumphieren: Gloria Endrizzi, die bereits in der vergangenen Woche in Tramin erfolgreich war, dominierte auch in Rungg und gab auf ihrem Weg zum Titel lediglich sechs Games ab. Im Finale ließ sie ihrer Gegnerin, der Lokalmatadorin Laura Psenner (TC Rungg) beim 62, 60-Erfolg keine Chance und bestätigte damit ihre beeindruckende Form.

Die herausragenden Leistungen der beiden Rungg-Spieler Leonardo Tiego und Laura Psenner, die sich in ihren Heimturnieren bis ins Finale vorarbeiteten, verdienen besondere Anerkennung. Trotz ihrer Niederlagen präsentierten sie sich stark und boten den Favoriten beherzten Widerstand.

Ein weiteres Highlight war das Finale der vierten Herren-Kategorie, in dem sich Alex Romaner (TC Pineta) in einem nervenaufreibenden Match gegen Daniel Berger durchsetzte. Nach einem 26 im ersten Satz drehte Romaner die Partie, gewann den zweiten Satz 62 und entschied den Match-Tiebreak mit 106 für sich.

Die Organisatoren um Oberschiedsrichter Roland Meliss und das Team der Gasbarri-Brüder ernteten viel Lob für ihre hervorragende Arbeit, insbesondere in Anbetracht der widrigen Wetterbedingungen, die das Turnier zu einer echten Herausforderung machten. Dank ihres Engagements konnte der Wettbewerb erfolgreich und reibungslos über die Bühne gehen.

Ergebnisse im Überblick:

Herren 3. Kategorie: (1) Mattia Agosti (TC Meran) d. (6) Leonardo Tiego (TC Rungg) 61, 63

Damen 3. Kategorie: Gloria Endrizzi (TC Meran) d. (2) Laura Psenner (TC Rungg) 62, 60

Herren 4. Kategorie: Alex Romaner (TC Pineta) d. Daniel Berger (Kiens) 26, 62, 106