Teamstürmer Gregoritsch wechselt leihweise zum FC Augsburg

Von: apa

Michael Gregoritsch wechselt auf der Suche nach mehr Spielpraxis zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga. Der FC Augsburg lieh Österreichs Nationalteamstürmer bis Saisonende von Bröndby aus, wie der Tabellen-15. der deutschen Liga am Mittwoch bekannt gab. Augsburg besitzt danach auch eine Kaufoption. Gregoritsch stand bereits von 2017 bis 2022 bei Augsburg unter Vertrag, danach spielte er für den SC Freiburg, ehe es im vergangenen August nach Kopenhagen ging.

Bei Bröndby kam Gregoritsch im Herbst aber kaum mehr zum Einsatz. In Augsburg erhofft sich der 31-Jährige mit Blick auf die WM im kommenden Sommer mehr Spielminuten. Trainer Manuel Baum kennt er noch aus vergangenen Tagen. “Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen”, sagte der Steirer in einer Club-Mitteilung.