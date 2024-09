Sinner: “Kein Sieg ist garantiert”

Von: apa

Zwei Schritte fehlen dem Top-Favoriten noch zum zweiten Grand-Slam-Titel: Nach seinem Dopingfreispruch kurz vor den US Open hat Jannik Sinner erstmals das Halbfinale beim letzten Tennis-Major des Jahres erreicht. Nach dem Premieren-Triumph bei den Australian Open könnte der seit kurzem 23-jährige Südtiroler nach zwei Titeln durch Carlos Alcaraz in Roland Garros und Wimbledon das Jahr beschließen.

Im Kampf um den Finaleinzug trifft er unerwartet auf den 22-jährigen 1,93-m-Mann Jack Draper aus Großbritannien. Mit dem bisher auf Platz 25 liegenden Stuttgart-Sieger ist er gut befreundet und hat zuletzt auch Doppel mit ihm gespielt. “Er serviert gut, hat eine tolle Vorhand und eine sehr solide Backhand. Er spielt viel Serve-Volley und versucht, ans Netz zu kommen”, sagte Sinner über den Briten, der nach dem Abtanken von Sir Andy Murray für eine Fortsetzung der Tennis-Euphorie in seiner Heimat sorgt.

Von seiner Favoritenrolle will die Nummer eins der Welt, der nur wenige Kilometer von Österreichs Grenze in Sexten aufgewachsen ist, nichts wissen. “Kein Sieg ist garantiert. Du musst gegen jeden Gegner eine Lösung finden und das werde ich versuchen.” Den Erfahrungsvorteil gegenüber Draper, der so weit wie noch nie vorgestoßen ist, leugnet er aber nicht.

Doch Draper hat nichts zu verlieren, bisher bei diesem Turnier noch nicht einmal einen Satz – als einziger der vier Semifinalisten. “Ich fühle mit meinem Tennis einen Flow und ich brauche nicht so viel Energie, wenn ich meine Punkte spiele”, konstatiert der aus Sutton stammende Draper, der im Ranking erstmals in die Top 20 klettern wird. Der Linkshänder ist der erste Brite seit Andy Murray in der Vorschlussrunde von New York, der Schotte hatte 2012 den Titel geholt.

Für die Veranstalter und US-Fans ist freilich das zweite Halbfinale von größerem Interesse. Im rein-amerikanischen Finale zwischen Frances Tiafoe und Taylor Fritz wird der erste US-Finalist im New Yorker Stadtteil Queens seit Andy Roddick vor nicht weniger als 18 Jahren ermittelt. Die beiden 26-Jährigen sind als Nummer 12 (Fritz) bzw. 20 (Tiafoe) bei weitem keine unbeschriebenen Blätter, Tiafoe steht zum insgesamt zweiten Mal nach 2022 im Semifinale.

Tiafoe hat in bisher sieben Aufeinandertreffen mit Fritz nur das erste gewonnen, die vergangenen sechs Duelle verloren. “Im Ashe-Stadium ist es anders. Es wird ein großes Match für uns beide, um ein Grand-Slam-Finale zu spielen. Ich glaube nicht, dass man diese anderen sieben Begegnungen auch nur irgendwie damit vergleichen kann.” In jedem Fall wird es den ersten US-Finalisten bei einem Major seit 2009 geben: auch damals war es Roddick, der in Wimbledon Roger Federer unterlag.

“Ich, Taylor, Tommy (Paul), Reilly (Opelka) – wir haben seit Jahren darüber gesprochen. Das ist die Gruppe, wir haben alle an diese Tür geklopft, es war nur eine Frage der Zeit. Das ist ziemlich aufregend, das erste Mal seit 2009 – hoffentlich bin ich es”, meinte der charismatische Ex-Wien-Finalist Tiafoe vor dem ersten reinen US-Halbfinale bei einem Major seit 2005.

Für Taylor Fritz, der im Ranking schon einmal auf Platz 5 gestanden ist, ist es das erste Major-Halbfinale. Seine Mutter Kathy May, die einst u.a. drei Grand-Slam-Viertelfinali sowie Nummer zehn im WTA-Ranking erreicht hatte, hat er damit überflügelt. Sein Ur-Ur-Großvater David May war gebürtiger Deutscher und hatte vor rund 100 Jahren eine Kaufhaus-Kette in den USA aufgebaut, die nun Teil der Macy’s-Gruppe ist.

Fritz hat die Viertelfinal-Hürde bei Majors nach vier Niederlagen erstmals geknackt, indem er Alexander Zverev gestoppt hat. Bei seinem 33. Major hat er die Hürde genommen. Paul und Tiafoe hatten es davor geschafft, Fritz hat sich “ehrlich mitgefreut mit meinen Freunden”. “Wenn irgendetwas, dann hat es mir Selbstvertrauen gegeben, dass ich es auch schaffen kann.” Nach dem Viertelfinale in Melbourne und Wimbledon in diesem Jahr steht er nun im Semifinale. Dennoch braucht er für die Rückkehr in die Top Ten noch einen weiteren Sieg.