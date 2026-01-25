Aktuelle Seite: Home > Sport > Tor und Assist von Kasper bei 5:1-Kantersieg der Red Wings
Marco Kasper mit Tor und Assist

Tor und Assist von Kasper bei 5:1-Kantersieg der Red Wings

Sonntag, 25. Januar 2026 | 07:57 Uhr
Marco Kasper mit Tor und Assist
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GREGORY SHAMUS
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Legionär Marco Kasper hat am Samstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL beim 5:1-Kantersieg der Detroit Red Wings bei den Winnipeg Jets ein Tor und einen Assist beigesteuert. Der 21-jährige Kärntner hält damit in dieser Saison in 52 Spielen bei zwölf Scorerpunkten (5 Tore, 7 Assists). Die weiteren Treffer für sein Team erzielten zweimal J.T. Compher, Lucas Raymond und Alex DeBrincat.

“Ich glaube, J.T. ist ein bisschen wie ein Schweizer Messer”, meinte Detroit-Coach Todd McLellan und erklärte die Metapher: “Du kannst ihn in vielen verschiedenen Situationen gebrauchen.” Compher hatte im zweiten Drittel zum 1:1-Ausgleich getroffen und den Trefferreigen im Schlussabschnitt eröffnet. Kasper stellte nach einem sehenswerten Konter den Endstand her. “Wir haben einfach zurückgefightet. Wir haben in den ersten beiden Dritteln sicher nicht unser bestes Spiel gezeigt. Natürlich wollen wir besser starten, aber es ist gut, dass wir auch diese Spiele gewinnen können”, sagte Kasper.

Detroit ist Leader in der Atlantic Division. Seit 29. November gab es in 28 Spielen 19 Siege, bei vier Niederlagen nach Verlängerung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Kommentare
72
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
59
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Kommentare
39
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Horror-Busfahrt in Brixen
Kommentare
37
Horror-Busfahrt in Brixen
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Kommentare
36
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 