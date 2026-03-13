Aktuelle Seite: Home > Politik > US-Regierung erlaubt vorübergehend Verkauf von russischem Öl
Trump telefonierte mit Putin

US-Regierung erlaubt vorübergehend Verkauf von russischem Öl

Freitag, 13. März 2026 | 10:50 Uhr
Kremlchef Putin und US-Präsident Trump
APA/APA/AFP (Archiv-/Themenbild/nicht aktuell)/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/AFP

Angesichts der infolge des Iran-Krieges stark angestiegenen Energiepreise erlaubt die US-Regierung vorübergehend den Verkauf von russischem Erdöl. Das US-Finanzministerium erteilte am Donnerstag (Ortszeit) eine Lizenz, die den Verkauf von russischem Rohöl und russischen Erdölprodukten, die vor dem 12. März um 0.01 Uhr auf Schiffe verladen wurden, bis zum 11. April erlaubt.

Diese Ausnahmegenehmigung für den Kauf von sanktioniertem russischen Öl betrifft nach Angaben aus Moskau 100 Millionen Barrel. Angesichts der wachsenden Energiekrise scheine eine weitere Lockerung der Restriktionen unvermeidlich, schreibt der russische Gesandte Kirill Dmitrijew auf Telegram. Dies gelte trotz des Widerstands einiger “Brüsseler Bürokraten

Bessent: Kein großer finanzieller Vorteil für Russland

US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Genehmigung solle “die globale Reichweite des bestehenden Vorrats erhöhen”. Die Maßnahme sei “eng gefasst” und “kurzfristig”. Sie werde der russischen Regierung keinen “signifikanten finanziellen Vorteil verschaffen, da der Großteil ihrer Energieeinnahmen aus Steuern stammt, die am Förderort erhoben werden”, erklärte der US-Finanzminister.

Am Mittwoch hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron noch erklärt, die G7-Staaten, denen die USA angehören, hätte eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland ausgeschlossen.

Trump telefonierte mit Putin

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag angesichts der gestiegenen Ölpreise im Iran-Krieg angekündigt, einige Ölsanktionen aussetzen zu wollen. Trump äußerte sich nicht dazu, welches Land oder welche Länder von dem Schritt profitieren könnten – der US-Präsident machte seine Aussagen aber nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Seit Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar wurde die Straße von Hormus, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, vom iranischen Militär de facto gesperrt. Die Meerenge zwischen der arabischen Halbinsel und dem Iran wird von Teherans Revolutionsgarden kontrolliert. Das ließ die Öl- und Gaspreise in die Höhe schnellen.

Die FPÖ forderte eine Aufhebung des Verbots russischer Ölimporte in der EU. “Während andere Weltregionen pragmatisch handeln, sind die einzigen, die sich weiterhin ideologisch gegen eine Versorgung in dieser Krisenzeit mit allen verfügbaren Energiequellen sperren, nicht gewählte Eurokraten in Brüssel”, so der freiheitliche Europaabgeordnete Georg Mayer.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an neuem Messerverbot
Kommentare
93
Kritik an neuem Messerverbot
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Kommentare
57
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Kommentare
49
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Kommentare
46
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Kommentare
40
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 