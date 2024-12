Traumduo Jessie Diggins und Johannes Høsflot Klæbo in Toblach

Von: ka

Toblach – Toblach wird erneut zur Hochburg des Langlaufsports: Beim heutigen Massenstart-Rennen, das Geschichte für den Südtiroler Wintersport schrieb, setzten sich wie bereits in der gestrigen Sprint-Disziplin Jessie Diggins (USA) und Johannes Høsflot Klæbo (NOR) durch. Federico Pellegrino überzeugte als bester Italiener mit einem 8. Platz.

„Das? Oh, das war das schönste klassische Rennen meines Lebens.“ Mit diesen einfachen, aber wirkungsvollen Worten fasste Jessie Diggins die 15-km-Massenstart-Strecke in klassischer Technik zusammen, die sie beim Tour de Ski in Toblach erfolgreich meisterte. Die Amerikanerin überraschte sich und ihre Konkurrenz, indem sie ihre erste Karriere-Sieg im klassischen Stil einfuhr. Sie ließ Kerttu Niskanen (FIN) und Astrid Øyre Slind (NOR) hinter sich.

Das Damenrennen begann mit einer kleinen Panne: Zwei Minuten vor dem Start herrschte plötzlich Verwirrung, da noch ein zusätzlicher Countdown erforderlich war. Nach kurzer Entspannung setzte sich das Feld jedoch in Bewegung, und die besten Athletinnen lieferten sich ein spannendes Rennen, das in weniger als 43 Minuten (42:23 Minuten für die Siegerin) entschieden wurde. Therese Johaug (NOR) setzte früh auf ein hohes Tempo und sicherte sich mit Zwischenpunkten an den Bergsprints das erste „Climb“-Trikot in der Geschichte des Tour de Ski. Letztendlich reichte es für Johaug jedoch „nur“ für Rang 6, während Diggins sich in einem packenden Zielsprint durchsetzte.

Anna Comarella und Caterina Ganz verpassten knapp die Top 20 und belegten die Plätze 21 und 22. Weiter hinten landeten Federica Cassol und Nicole Monsorno auf den Positionen 40 und 41. Nadine Laurent verabschiedete sich mit Rang 55 aus dem Tour de Ski, um sich auf die Junioren- und U23-Weltmeisterschaften in Bergamo-Schilpario 2025 vorzubereiten.

Das Herrenrennen über dieselbe Distanz endete mit einem gewohnt starken Johannes Høsflot Klæbo, der seinen Konkurrenten im Zielsprint keine Chance ließ. Der Norweger setzte sich vor Erik Valnes und dem Überraschungsdritten Haavard Moseby durch, der als Ersatzmann antrat und sein erstes Podium feierte.

Federico Pellegrino erreichte einen respektablen 8. Platz und äußerte sich zufrieden: „Ich habe mich ein bisschen von der Euphorie mitreißen lassen, mit den Führenden Läufern mitzuhalten, was mich dann etwas Kraft gekostet hat. Dennoch bin ich zufrieden. Jetzt liegt der Fokus auf dem 20-km-Rennen am Dienstag, wo ich meine Energie klug einteilen muss.“ Pellegrino liegt nach zwei Etappen auf Rang 3 der Gesamtwertung hinter Klæbo (NOR) und Richard Jouve (FRA).

Die erste Massenstart-Disziplin des Tour de Ski in Toblach war ein voller Erfolg. Morgen legen die Athleten einen Ruhetag ein, bevor am Dienstag die Intervallstarts stattfinden. Die Strecke führt die Langläufer vor die beeindruckende Kulisse der Dolomiten und der weltberühmten Drei Zinnen. Start um 11:30 Uhr für das Männer-Rennen und um 14:45 Uhr für das Frauen-Rennen.

15 km Mass Start CT – Men

1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 38:24.4; 2 Valnes Erik NOR +0.6; 3 Moseby Haavard NOR +1.2; 4 Nyenget Martin Loewstroem NOR +2.1; 5 Anger Edvin SWE +2.3; 6 Amundsen Harald Oestberg NOR +3.3; 7 Schumacher Gus USA +3.4; 8 Pellegrino Federico ITA +3.5; 9 Cyr Antoine CAN +3.5; 10 Poromaa William SWE +4.2

25 Carollo Martino +16.5; 35 Ventura Paolo +26.9; 36 Barp Elia +28.5; 40 Graz Davide +42.6; 48 Ticco Giovanni +1:24.9; 53 Coradazzi Martin +1:50.5; 55 Gabrielli Giacomo +2:01.0; 59 Dapra Simone +2:04.9; 60 Romano Lorenzo +2:13.3; 74 Hellweger Michael +2:55.0; 81 Mocellini Simone +4:12.6

15 km Mass Start CT – Women

1 Diggins Jessie USA 42:23.6; 2 Niskanen Kerttu FIN +0.5; 3 Slind Astrid Oeyre NOR +0.7; 4 Weng Heidi NOR +0.8; 5 Theodorsen Silje NOR +2.2; 6 Johaug Therese NOR +4.6; 7 Andersson Ebba SWE +7.1; 8 Stadlober Teresa AUT +23.7; 9 Svahn Linn SWE +44.0; 10 Parmakoski Krista FIN +44.4

21 Comarella Anna +1:33.7; 22 Ganz Caterina +1:35.8; 40 Cassol Federica +3:19.7; 41 Monsorno Nicole +3:20.6; 55 Laurent Nadine +4:55.4