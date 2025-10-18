Aktuelle Seite: Home > Sport > Tschofenig vor Hörl Zweiter bei Hinzenbach-Sommer-GP
Tschofenig landete auf Platz zwei

Tschofenig vor Hörl Zweiter bei Hinzenbach-Sommer-GP

Samstag, 18. Oktober 2025 | 16:14 Uhr
Tschofenig landete auf Platz zwei
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Daniel Tschofenig hat nur knapp einen Heimsieg beim Sommer-Grand-Prix-Bewerb der Skispringer in Hinzenbach verpasst. Der 23-Jährige landete am Samstag auf der Normalschanze zweimal bei 92,5 Metern und musste sich mit 250,3 Punkten nur dem Deutschen Philipp Raimund (251,8) geschlagen geben. Rang drei ging mit dem Halbzeitführenden Jan Hörl (248,4) auch an einen ÖSV-Athleten.

Clemens Leitner (5.), Stephan Embacher (8.) und Maximilian Ortner (9.) landeten auch in den Top Ten. Stefan Kraft musste sich mit Platz zwölf begnügen. “Mein Job war sehr gut, ich habe das Beste rausgeholt, was zur Zeit da ist”, sagte Tschofenig im ORF-Interview. Am Sonntag folgt ein weiterer Bewerb.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Kommentare
48
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
40
Bürger sollen die Augen aufsperren
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Kommentare
39
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Kommentare
37
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Kommentare
35
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 