Unentschieden in Unterzahl gegen Bari

Bozen – Im Bozner Drusus-Stadion trennen sich die Mannschaft von Mister Castori und die „Pugliesi“ torlos (0:0). Die Weißroten waren nach einem Platzverweis gegen Tronchin in der 25. Minute über 65 Minuten in Unterzahl.

Das letzte Heimspiel des FC Südtirol im Kalenderjahr 2025 endet mit einem torlosen Remis: Die Weißroten unter der Leitung von Mister Castori und Bari trennen sich im Rahmen des 16. Spieltags der Serie BKT 2025/26 mit einem 0:0. Dabei müssen die Gastgeber erneut über 65 Minuten in Unterzahl bestreiten: Tronchin wird nach einem On-Field-Review auf Hinweis des VAR vom Unparteiischen des Feldes verwiesen, doch die „Pugliesi“ schaffen es nicht, aus der numerischen Überzahl Kapital zu schlagen.

ERSTE HALBZEIT

Die Weißroten stoßen an und zeigen sich zu Beginn aktiver: Martini hält nach einem Zuspiel von Casiraghi aus rund 20 Metern aus halbrechter Position direkt ab, sein Abschluss verfehlt das linke Eck nur knapp (7.). In der 12. Spielminute zeigen sich auch die Gäste erstmals in der Vorwärtsbewegung: Dorval spielt per Steilpass Maggiore frei, die Hintermannschaft der Gastgeber kann jedoch vor Gytkjaer zur Ecke klären. Am anderen Ende erobert Zedadka auf der linken Außenbahn den Ball und nimmt in der Folge Casiraghi mit, dessen Flanke findet im Zentrum den Kopf von Pecorino, doch Cerofolini ist zur Stelle (18.). Kurz darauf zieht Molina nach einer längeren Aktion von rechts in die Mitte und schließt mit links ab, setzt seinen Schuss jedoch zu hoch an (21.).

In der Folge trifft Tronchin im Mittelfeld Nikolaou nach einem Ballverlust mit offener Sohle oberhalb des Knöchels; der Unparteiische entscheidet zunächst auf Gelb, doch der VAR schaltet sich nach Ansicht der Bilder ein und bittet ihn zum Monitor: Nach dem On-Field-Review verweist Collu Tronchin des Feldes, die Weißroten sind nur noch zu zehnt (25.). Bari zeigt sich anschließend etwas mutiger: Gytkjaer köpft nach Flanke von Braunöder knapp links vorbei (31.). Auf der Gegenseite setzt Pecorino zum Seitfallzieher an, Pucino hält den Kopf hin und kann so abblocken; den Nachschuss bringt Zedadka wuchtig auf das Gästegehäuse, Cerofolini lenkt den Abschluss über die Querlatte (32.). Kurz vor der Pause bewahrt Adamonis die Weißroten vor dem Rückstand: Er kratzt einen Moncini-Kopfball nach Flanke von Braunöder von rechts von der Linie (43.). In der Nachspielzeit gibt es Freistoß für die Hausherren aus rund 27 Metern Torentfernung. Casiraghi versucht es direkt, trifft das Leder perfekt, doch Cerofolini hechtet ins linke Kreuzeck und hält: Glanzparade (45+4.). Die eigentlich fällige Ecke wird nicht mehr ausgeführt, ohne Tore geht es in die Kabinen.

ZWEITE HALBZEIT

Mister Castori bringt für die zweiten 45 Minuten Simone Davi für den verwarnten Zedadka in die Partie, die Gäste bleiben zunächst unverändert. In Halbzeit zwei werden Torraumszenen zunächst seltener, Casiraghi bleibt mit seinem Versuch an Dickmann hängen (63.). Am anderen Ende schließt Pagano einen Konter ab, sein Flachschuss geht links vorbei (72.). Etwas später blockt Kofler in extremis einen wuchtigen Braunöder-Abschluss von der Strafraumgrenze ab, den Nachschuss setzt Kassama weit daneben (77.). Mit Anbruch der Schlussphase dreht sich der eingewechselte Rao in der FCS-Box geschickt, trifft anschließend jedoch das Außennetz (82.). In der Nachspielzeit prüft Pagano nochmals Adamonis aus der Distanz, der FCS-Keeper ist im Nachfassen zur Stelle (90+3.). Es bleibt beim torlosen Remis.

Die Weißroten nehmen den Trainingsbetrieb wieder am Dienstagvormittag (16. Dezember) im heimischen FCS Center auf, im Hinblick auf das Auswärtsspiel bei Virtus Entella am Sonntag, den 21. Dezember (Matchday #17, 15 Uhr).

FC SÜDTIROL – SSC BARI 0:0

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Kofler, El Kaouakibi; Zedadka (46. S. Davi), Casiraghi © (89. Coulibaly), Tronchin, Martini, Molina (89. F. Davi); Pecorino (60. Tait), Merkaj (80. Odogwu).

Auf der Ersatzbank: Poluzzi, Bonifacio, Bordon, Mancini, Mallamo, Italeng, Pietrangeli.

Trainer: Fabrizio Castori.

SSC BARI (3-5-2): Cerofolini; Nikolaou, Pucino ©, Kassama (87. Antonucci); Dorval, Braunöder, Verreth (73. Rao), Maggiore (61. Pagano), Dickmann; Gytkjaer, Moncini (61. Partipilo).

Auf der Ersatzbank: Pissardo, Burgio, Pereiro, Mané, Colangiuli, Mavraj.

Trainer: Andrea Milani (Vincenzo Vivarini gesperrt).

SCHIEDSRICHTER: Giuseppe Collu (Cagliari) | Die Assistenten: Andrea Nedda (Ozieri) & Glauco Zanellati (Seregno) | Vierter Offizieller: Kevin Bonacina (Bergamo).

VAR: Daniele Paterna (Teramo) | AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo).

TORE: –

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – El Kaouakibi (FCS | 4.), Verreth (BAR | 6.), Zedadka (FCS | 34.), Partipilo (BAR | 61.), S. Davi (FCS | 78.) | Rote Karten – Tronchin (FCS | 25.), Athletiktrainer Chiodi (FCS | 29.), Team-Manager Bertoluzza (FCS | 75.).

ANMERKUNGEN: heiterer Nachmittag, Temperaturen um 9 °C. 3.586 Zuschauer, davon 385 Gästefans. | Eckenverhältnis: 3:3 (1:3) | Nachspielzeit: 4 Min. + 6 Min. (+1).