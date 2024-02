Vasiliki Alexandri auch in Freier Kür WM-6.

Für Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri ist die Schwimm-WM in Katar mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. Die zweifache Vize-Weltmeisterin von Fukuoka 2023 landete am Dienstag im Finale in der Freien Kür mit 222,8938 Punkten nur auf Platz sechs, nachdem sie im Vorkampf noch die Beste gewesen war. Allerdings legte der OSV offiziell Protest gegen das Ergebnis und die Bewertungen ein. Bereits in der Technik-Kür hatte es für Alexandri nur zum sechsten Rang gereicht.

Der sechste Platz am Dienstag sorgte jedoch für Unverständnis bei der 26-Jährigen. “Ich habe Penalty bei zwei Bein-Figuren bekommen. Wir haben das Video angeschaut und es stimmt nicht, nämlich überhaupt nicht. Es ist sehr klar, dass ich das nicht gemacht habe”, wurde die gebürtige Griechin in einer Verbands-Aussendung zitiert. “Alle Leute, sogar von den anderen Ländern, haben das gesehen und auch gesagt, dass das eigentlich – würde ich jetzt sogar sagen – eine Frechheit ist. Daher habe wir protestiert.”

Die Hoffnung auf einen Erfolg des Protests lebt. “Wie wir gestern beim Duett mit Italien gesehen haben, die auch protestiert haben, haben sich die Ergebnisse noch geändert”, sagte Alexandri, die mit ihrem Auftritt durchaus zufrieden war. “Ich bin sehr glücklich, wie ich geschwommen bin.”

Gold ging an die Kanadierin Jacqueline Simoneau (264,8207) vor der Griechin Evangelia Platanioti (253,2833), die sich Gold in der Technik-Kür geschnappt hatte. Vasiliki Alexandris Zwillingsschwestern Anna-Maria und Eirini-Marina hatten die Duett-Bewerbe wegen einer Schulterblessur von Anna-Maria abgesagt.