Verstärkung für die Foxes-Defensive

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell die Verpflichtung des US-amerikanischen Verteidigers mit schwedischen Wurzeln und Pass, Philip Samuelsson, für die Saison 2025/26 bekannt. Der 33-Jährige kommt aus der DEL, wo er drei Spielzeiten absolviert hat – eine bei den Fischtown Pinguins und zwei bei den Straubing Tigers. In seiner Karriere bringt er es außerdem auf 563 Einsätze in der AHL, 13 in der NHL und 155 in der schwedischen SHL. In seiner Sammlung finden sich auch eine U18-Weltmeisterschafts-Goldmedaille mit dem US-Nationalteam sowie ein NCAA-Meistertitel.

Samuelsson ist ein robuster Verteidiger mit großem körperlichen Einsatz (188 cm x 88 kg). Der Linksschütze überzeugt nicht nur durch seine Defensivstärke, sondern auch durch seine Spielübersicht – Qualitäten, die ihm Einsätze sowohl im Powerplay als auch im Penalty Killing ermöglichen.

Karriere

Der neue Verteidiger der Foxes stammt aus einer echten Hockeyfamilie: sein Vater Ulf Samuelsson absolvierte zwischen den 1980er- und 1990er-Jahren 1.212 NHL-Spiele und gewann zwei Stanley Cups mit den Pittsburgh Penguins (1991 und 1992). Anschließend war er viele Jahre lang als Coach und Assistenztrainer in der NHL tätig. Auch Philips Brüder Adam und Henrik sowie seine Schwester Victoria sind professionelle Eishockeyspieler – Henrik kam ebenfalls zu NHL-Einsätzen.

Philip wurde im schwedischen Leksand geboren – während des Sommerurlaubs seiner Eltern – wuchs aber in den USA auf. Im Jahr 2009 gewann er mit den USA die U18-Weltmeisterschaft und wurde im Anschluss im NHL-Draft von den Pittsburgh Penguins in der zweiten Runde an 61. Stelle gezogen. Bis 2011 spielte er am Boston College, mit dem er den NCAA-Titel gewann. Im selben Jahr unterschrieb er seinen ersten Profivertrag mit Pittsburgh und kam in der Folge überwiegend für das AHL-Farmteam Wilkes-Barre/Scranton Penguins zum Einsatz, sowie vereinzelt auch in der ECHL bei den Wheeling Nailers. In den darauffolgenden sieben Saisons spielte er in der AHL für mehrere Mannschaften, darunter die Portland Pirates, Springfield Falcons, St. John’s IceCaps, Charlotte Checkers und Lehigh Valley Phantoms, wo er zeitweise als Assistenzkapitän fungierte. In insgesamt 563 AHL-Spielen erzielte er 163 Punkte (30 Tore, 133 Assists) – und war 2018 ligaweit der beste Plus/Minus-Spieler mit einem Wert von +44. In dieser Zeit erfüllte sich auch sein Traum vom NHL-Debüt: Fünf Einsätze absolvierte er für die Pittsburgh Penguins – das gleiche Trikot, mit dem sein Vater zwei Stanley-Cups gewann – sowie 8 Spiele für die Arizona Coyotes.

2019 wechselte Samuelsson nach Europa. Er unterschrieb zunächst beim Mountfield HK in Tschechien, wo er jedoch nach nur sieben Spielen (Liga und Champions Hockey League) wieder ging. Es folgte der Wechsel nach Schweden: eine Saison beim Leksands IF, zwei weitere beim IK Oskarshamn (insgesamt 155 Spiele, 32 Punkte). Anschließend folgte der Wechsel in die DEL: eine Saison in Bremerhaven, dann zwei in Straubing, wo er in 179 Spielen 83 Punkte (20 Tore, 63 Assists) sammelte. In der vergangenen Saison spielte er zudem erstmals beim Spengler Cup, ebenfalls mit Straubing. Dabei erzielte er im Viertelfinale gegen Pardubice den Game-Winning-Goal und verlor erst im Finale gegen Fribourg-Gottéron. In der vergangenen DEL-Saison war Samuelsson einer der meist eingesetzten Spieler seines Teams – mit durchschnittlich 20:45 Minuten Eiszeit pro Spiel – und blockte 61 Schüsse, einer der besten Werte der Liga. Außerdem hatte er mit 85,8 % erfolgreichen Pässen (1.644 von 1.917) die höchste Passquote im Team.

„Ich freue mich riesig, Teil der Foxes zu werden“, erklärt Samuelsson. „Italien war schon immer ein Ort, an dem ich gerne spielen wollte. Bozen ist ein Verein mit großer Tradition und ich bin dankbar, in der kommenden Saison dieses Trikot tragen zu dürfen. Ich werde alles für das Team und meine Mitspieler geben – alles, was nötig ist, um zu gewinnen. Ich kann es kaum erwarten, viele Siege mit den Fans in einem vollen Stadion zu feiern. Let’s go Foxes!”.

Mehr Infos zu Philip Samuelsson: https://www.eliteprospects.com/player/10809/philip-samuelsson