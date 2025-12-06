Verstappen holt sich Abu-Dhabi-Pole vor Norris und Piastri

Von: APA/dpa/Reuters

Max Verstappen hat sich am Samstag mit einer Traumrunde die Pole Position für den Grand Prix von Abu Dhabi und somit einen Vorteil für das Formel-1-WM-Finale gesichert. Der Red-Bull-Pilot verwies im Qualifying seine WM-Konkurrenten von McLaren, Lando Norris (+0,201 Sek.) und Oscar Piastri (+0,230), deutlich auf die Plätze zwei und drei. “Das war Wahnsinn”, jubelte Verstappen. Norris reicht am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky) ein dritter Platz, um Weltmeister zu werden.

Titelverteidiger Verstappen muss gewinnen und braucht dahinter Schützenhilfe, um seinen fünften Titel in Folge zu holen. Mit der achten Pole heuer und seiner 48. insgesamt hat der Niederländer aber einen wichtigen Teilerfolg erzielt. “Ich bin unglaublich glücklich, auf Platz eins zu stehen. Das ist das Einzige, was wir tun und kontrollieren können, um das Maximum herauszuholen”, sagte der 28-Jährige. Die Startposition spielt in Abu Dhabi eine nicht zu unterschätzende Rolle. In den letzten zehn Rennen auf dem Yas Marina Circuit gewannen jeweils die Pole-Fahrer.

Verstappen dominierte Q3

Die Topfahrer gaben sich in den ersten beiden Quali-Phasen keine Blöße, Piastri war im Q1 am schnellsten, George Russell im Q2. Im dritten Abschnitt legte Verstappen eine erste Rundenbestmarke in 1:22,295 Min. vor. An dieser Zeit bissen sich die beiden McLaren die Zähne aus, während der Niederländer diese sogar noch einmal auf 1:22,207 verbesserte. “Ich denke, das, was wir verändert haben, hat mir geholfen im Qualifying”, wies der Vierfach-Champion auf einige Optimierungen am Auto hin.

Norris und Piastri mussten derweil zwei Zehntel Rückstand zur Kenntnis nehmen. “Max hat einen super Job gemacht, herzlichen Glückwunsch. Ich habe alles gegeben, was ich konnte”, erklärte WM-Leader Norris. “Ich denke, meine Runde war gut, ich war recht zufrieden. Aber klar, ich bin enttäuscht, nicht auf der Pole zu stehen. Wir waren einfach nicht schnell genug.” Auf die Frage, ob er das Rennen am Sonntag taktisch angehe, antwortete der Brite nur: “Ich werde morgen versuchen zu gewinnen. Das ist das Ziel.” Norris geht mit zwölf Punkten Vorsprung auf Verstappen und 16 auf Piastri in den alles entscheidenden Grand Prix.

Vorfall zwischen Norris und Tsunoda

Norris hatte die Freitagtrainings dominiert und war auch im Abschlusstraining Samstagmittag vor Verstappen geblieben. Der Brite erlebte jedoch eine Schrecksekunde – und Schuld daran war ausgerechnet ein Red-Bull-Fahrer. Ausgangs einer Kurve fuhr Yuki Tsunoda in der Fahrbahn-Mitte. Allerdings war der Japaner, der 2026 Isack Hadjar Platz machen muss, nicht im Renntempo. Norris schon, der blitzschnell reagierte und links an Tsunoda vorbeifuhr, um einen schweren Crash zu vermeiden. Die Rennkommissare brummten den “Bullen” eine 10.000-Euro-Strafe auf und verwarnten Tsunoda.

Für Lewis Hamilton war unterdessen das letzte Qualifying ein Spiegelbild seiner bisherigen Saison, der Ferrari-Pilot schied zum dritten Mal in Serie bereits im Q1 aus und geht von Startplatz 16 ins Rennen. Der siebenfache Weltmeister verließ stinksauer den Circuit. Der Brite war bereits im dritten Freien Training in die Streckenbegrenzung gekracht.