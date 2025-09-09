Aktuelle Seite: Home > Sport > Vier Titel für den SC Meran bei Saisonabschluss
Sektion Kanu

Vier Titel für den SC Meran bei Saisonabschluss

Dienstag, 09. September 2025 | 17:36 Uhr
SC Meran_Vobarno (1)
SC Meran
Schriftgröße

Von: mk

Vobarno – Mit vier Italienmeistertiteln kehrten die Athleten des SC Meran-Raika/Torggler von der Masters-Italienmeisterschaft im Kanuslalom aus Vobarno (Provinz Brescia) zurück. Drei Goldmedaillen gingen in den Einzelbewerben an Stefan Senoner, Hansjörg Mayr und Madeleine Rohrer, dazu sicherte sich das Trio Senoner/Mayr/Herz auch den Titel im Teamlauf.

Stefan Senoner, seit einigen Monaten neuer Sektionsleiter, holte in der Master-Klasse D (51–55 Jahre) Gold im Kajak, dazu Silber im Canadier und gemeinsam mit Hansjörg Mayr und Christian Herz Gold im K1-Team. „Unsere Erwartungen haben wir erfüllt. Die SCM-Athleten haben sehr gute und konstante Leistungen gebracht – sowohl die Routiniers als auch die Nachwuchsfahrer. Die Teilnahme an diesen Meisterschaften zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, bilanzierte Senoner zufrieden.

Hansjörg Mayr paddelte mit einem fehlerfreien Lauf zur Goldmedaille in der Master-Klasse H (66-70 Jahre), während Madeleine Rohrer sich ebenfalls wie im letzten Jahr den Titel im Kajak in der Master-Klasse B (41-45 Jahre) sicherte. Christian Herz (Master B) komplettierte die starke Meraner Bilanz mit Bronze im Einzel.

Auch der Nachwuchs war in Vobarno im Einsatz: Bei der U16-Italienmeisterschaft belegte Jakob Tribus (K1) Rang acht. Gleichzeitig fanden auf dem Fluss Chiese noch nationale Bewerbe statt: Bei den Juniorinnen (U18) paddelte Sara Furlan im K1 auf Platz zwei. In der Altersklasse der Elf- und Zwölfährigen erreichte Filippo Vicentini den neunten Platz. Sein Bruder Jacopo Vicentini paddelte mit einem fehlerfreien Lauf auf Platz vier in der Kategorie der 14-Jährigen.

Bezirk: Burggrafenamt

