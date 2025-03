Viertelfinal-Showdown Linz gegen Graz am Sonntag

Von: mk

Am Sonntag findet die Viertelfinal-Serie zwischen den Steinbach Black Wings Linz und den Moser Medical Graz99ers mit einer Entscheidungspartie ihren Höhepunkt. Nachdem die Oberösterreicher zuletzt mit zwei Siegen ausgleichen konnten, haben sie in der 22. „Game Seven“-Entscheidung der Liga-Geschichte Heimvorteil.

Die Partie wird im Free-TV auf PULS 24, im kostenlosen Livestream auf puls24.at sowie auf dem gratis Streaming-Service JOYN gezeigt.

Mehr als 434 Minuten standen sich Linz und Graz in der Viertelfinal-Serie schon am Eis gegenüber. Zum fünften Mal in Folge ging das Duell der beiden Teams am Freitag in die Verlängerung, womit ein Rekord im europäischen Eishockey eingestellt wurde. Die Oberösterreicher erzielten in der 66. Minute durch Graham Knott das Game Winning Goal und gewannen nach mehr als zwei Jahren wieder in der Steiermark.

Linz-Stürmer Shawn St-Amant, der gestern für den sehenswerten Ausgleich zum 3:3 sorgte, ist mit sechs Treffern der bislang beste Torschütze der Playoffs. Graham Knott (BWL) und Kevin Roy (G99) sind mit jeweils acht Punkten in den bisherigen Viertelfinal-Partien die Topscorer ihrer Mannschaften.

Seit Einführung des Viertelfinal-Picks vor 13 Jahren (eine Saison musste vor Beendigung der Viertelfinal-Serien vorzeitig beendet werden) ist der Viertplatzierte nach der Regular Season erst dreimal ins Semifinale aufgestiegen. Die drei Aufstiege erfolgten in den letzten vier Spielzeiten. Seit der Liganeugründung im Jahr 2000/2001 kommt es nun zum 22. Spiel 7, wobei die Steinbach Black Wings Linz mit vier Siegen aus fünf siebten Duellen eine sehr starke Bilanz vorweisen – alle Statistik-Informationen gibt es hier.

win2day ICE Hockey League, Viertelfinale 7:

Sonntag, 16.03.2025:

17.30 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – Moser Medical Graz99ers

Referees: SMETANA, STERNAT, Durmis, Riecken. | >> PULS 24 & JOYN <<

Stand in der “best-of-7”-Serie: 3:3

Black Wings mit starker „Spiel 7“-Bilanz

Nachdem in den letztjährigen Playoffs mit drei „Game Seven“-Entscheidungen ein neuer Liga-Rekord aufgestellt wurde, geht das Duell zwischen den Steinbach Black Wings Linz und den Moser Medical Graz99ers im Viertelfinale 2025 wieder in ein Spiel 7. Die Oberösterreicher waren in ihrer Liga-Historie fünf Mal in dieser Situation, wovon sie vier Mal als Sieger vom Eis gingen.

Seit der Liganeugründung im Jahr 2000/2001 haben „Game Sevens“ immer wieder für Gänsehautmomente gesorgt. Insgesamt kommt es nun zum 22. Mal zu einem solchen entscheidenden Spiel, wobei bislang zehnmal das Viertelfinale den Rahmen für diese dramatischen Begegnungen bot.

Heimteam dominiert bei Entscheidungsspielen im Viertelfinale

In der Vergangenheit wurde ein Spiel sieben oft von der Heimmannschaft dominiert. Ein Trend, der besonders im Viertelfinale auffällt: In neun der bisherigen zehn „Game Sevens“ dieser Runde siegte der Gastgeber. Diese Dominanz der Heimmannschaften unterstreicht die Bedeutung des Heimvorteils in den entscheidenden Momenten der Saison. Erst in der letzten Saison entschied mit dem HC Pustertal (bei Hydro Fehérvár AV19) erstmals ein Auswärtsteam die Serie für sich.

Insgesamt nur sechsmal gelang es einem Auswärtsteam, sich in einem Entscheidungsspiel durchzusetzen. Zuletzt schaffte dies der EC Red Bull Salzburg, als er sich am 19. April des Vorjahres in Klagenfurt zum Champion kürte. Eine Runde zuvor behielten die Red Bulls auch gegen Bozen im Game 7 die Oberhand. Der amtierende Meister gewann sieben seiner bisherigen zehn „Game Seven“-Entscheidungen. Die Steinbach Black Wings Linz weisen mit vier Siegen aus fünf siebten Duellen ebenfalls eine sehr starke Quote vor. Erst vor zwei Jahren mussten sie sich in Bozen erstmals geschlagen geben. Als bislang einziges Team gewannen die Oberösterreicher eine „best-of-7“-Serie nach 1:3-Rückstand. Die Black Wings lagen im Halbfinale 2010 gegen Wien sogar mit 0:3 zurück und schafften noch den Aufstieg. Im bislang einzigen Game 7 in der 99ers-Geschichte zogen die Grazer am 3. März 2009 gegen Wien klar mit 1:5 den Kürzeren.

Spiel 7-Bilanz von Linz:

· 21.03.2023, Viertelfinale: HCB – BWL 3:2 OT

· 20.03.2015, Viertelfinale: BWL – HCB 4:3

· 10.03.2013, Viertelfinale: BWL – VSV 4:3

· 04.03.2012, Viertelfinale: BWL – VIC 8:3

· 23.03.2010, Halbfinale: VIC – BWL 5:7

Spiel 7-Bilanz von Graz:

· 03.03.2009, Viertelfinale: VIC – G99 5:1

Erstes Entscheidungsspiel endet in historischem Titelgewinn

Das erste Spiel sieben in der Liga-Geschichte fand am 12. April 2005 statt und ist vielen Fans noch gut in Erinnerung. Die Vienna Capitals besiegten den EC-KAC mit 6:2 und sicherten sich so ihren ersten Meistertitel.

Die Seltenheit von Overtimes

Zum fünften Mal in Folge ging das Viertelfinal-Duell Linz gegen Graz am Freitag in die Verlängerung, womit ein Rekord im europäischen Eishockey eingestellt wurde. Interessanterweise wurden bislang nur drei der bisherigen Entscheidungsspiele in der Overtime entschieden. Diese Verlängerungen endeten jeweils schnell – in der 61. Minute, in der 63. Minute und in der 62. Minute.