Aktuelle Seite: Home > Sport > Viertes WM-Gold in Serie für Valentina Höll
Höll erneut Weltmeisterin

Viertes WM-Gold in Serie für Valentina Höll

Sonntag, 07. September 2025 | 12:56 Uhr
Höll erneut Weltmeisterin
APA/APA/MONI GASBICHLER/MONI GASBICHLER
Schriftgröße

Von: apa

Die Salzburgerin Valentina Höll hat ihren vierten WM-Titel im Downhill-Mountainbiken in Serie fixiert. Die im Weltcup heuer noch sieglose 23-Jährige triumphierte am Sonntag im schweizerischen Champery 0,667 Sekunden vor der zweimaligen Weltmeisterin Myriam Nicole und darf das Regenbogentrikot ein weiteres Jahr tragen. Bronze ging mit Marine Cabirou (+1,091) ebenfalls an eine Französin.

“Ehrlich gesagt hätte ich das nicht erwartet. Diese Saison war definitiv nicht leicht. Ich konnte mein Feuer noch nicht finden, aber heute hat es funktioniert. Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass das meine Saison ist, aber ich habe mein Bestes gegeben, nicht an das Ergebnis gedacht, sondern einfach versucht, Spaß zu haben”, sagte Höll nach ihrer fehlerfreien Fahrt auf der besonders steilen WM-Strecke.

Erfolgreicher als die Saalbacherin waren in der WM-Geschichte seit 1990 nur die Französin Anne-Caroline Chausson mit neun Goldenen und die fünfmal siegreiche Britin Rachel Atherton. “Das ist ziemlich verrückt, eine WM bringt immer das Beste aus mir heraus”, so Höll, die heuer auch noch die erfolgreiche Weltcup-Titelverteidigung anstrebt. Nach sieben Saisonrennen liegt sie dank sechs Podestplätzen in Führung. Auch den WM-Juniorinnenbewerb am Samstag hatte mit Rosa Zierl eine Österreicherin gewonnen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
115
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
57
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Kommentare
39
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Mutmaßlicher Millionenbetrug: Ermittlungen gegen Ex-Bankberater ausgeweitet
Kommentare
31
Mutmaßlicher Millionenbetrug: Ermittlungen gegen Ex-Bankberater ausgeweitet
US-Präsident Trump will Sinner und Alcaraz sehen
Kommentare
29
US-Präsident Trump will Sinner und Alcaraz sehen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Aktuelle Seite: Home > Chronik > Viertes WM-Gold in Serie für Valentina Höll

Viertes WM-Gold in Serie für Valentina Höll

Uhr
Schriftgröße

Von: importiert

Die Salzburgerin Valentina Höll hat ihren vierten WM-Titel im Downhill-Mountainbiken in Serie fixiert. Die im Weltcup heuer noch sieglose 23-Jährige triumphierte am Sonntag im schweizerischen Champery 0,667 Sekunden vor der zweimaligen Weltmeisterin Myriam Nicole und darf das Regenbogentrikot ein weiteres Jahr tragen. Bronze ging mit Marine Cabirou (+1,091) ebenfalls an eine Französin.

“Ehrlich gesagt hätte ich das nicht erwartet. Diese Saison war definitiv nicht leicht. Ich konnte mein Feuer noch nicht finden, aber heute hat es funktioniert. Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass das meine Saison ist, aber ich habe mein Bestes gegeben, nicht an das Ergebnis gedacht, sondern einfach versucht, Spaß zu haben”, sagte Höll nach ihrer fehlerfreien Fahrt auf der besonders steilen WM-Strecke.

Erfolgreicher als die Saalbacherin waren in der WM-Geschichte seit 1990 nur die Französin Anne-Caroline Chausson mit neun Goldenen und die fünfmal siegreiche Britin Rachel Atherton. “Das ist ziemlich verrückt, eine WM bringt immer das Beste aus mir heraus”, so Höll, die heuer auch noch die erfolgreiche Weltcup-Titelverteidigung anstrebt. Nach sieben Saisonrennen liegt sie dank sechs Podestplätzen in Führung. Auch den WM-Juniorinnenbewerb am Samstag hatte mit Rosa Zierl eine Österreicherin gewonnen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
115
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
57
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Kommentare
39
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Mutmaßlicher Millionenbetrug: Ermittlungen gegen Ex-Bankberater ausgeweitet
Kommentare
31
Mutmaßlicher Millionenbetrug: Ermittlungen gegen Ex-Bankberater ausgeweitet
US-Präsident Trump will Sinner und Alcaraz sehen
Kommentare
29
US-Präsident Trump will Sinner und Alcaraz sehen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 