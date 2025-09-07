Viertes WM-Gold in Serie für Valentina Höll

Von: apa

Die Salzburgerin Valentina Höll hat ihren vierten WM-Titel im Downhill-Mountainbiken in Serie fixiert. Die im Weltcup heuer noch sieglose 23-Jährige triumphierte am Sonntag im schweizerischen Champery 0,667 Sekunden vor der zweimaligen Weltmeisterin Myriam Nicole und darf das Regenbogentrikot ein weiteres Jahr tragen. Bronze ging mit Marine Cabirou (+1,091) ebenfalls an eine Französin.

“Ehrlich gesagt hätte ich das nicht erwartet. Diese Saison war definitiv nicht leicht. Ich konnte mein Feuer noch nicht finden, aber heute hat es funktioniert. Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass das meine Saison ist, aber ich habe mein Bestes gegeben, nicht an das Ergebnis gedacht, sondern einfach versucht, Spaß zu haben”, sagte Höll nach ihrer fehlerfreien Fahrt auf der besonders steilen WM-Strecke.

Erfolgreicher als die Saalbacherin waren in der WM-Geschichte seit 1990 nur die Französin Anne-Caroline Chausson mit neun Goldenen und die fünfmal siegreiche Britin Rachel Atherton. “Das ist ziemlich verrückt, eine WM bringt immer das Beste aus mir heraus”, so Höll, die heuer auch noch die erfolgreiche Weltcup-Titelverteidigung anstrebt. Nach sieben Saisonrennen liegt sie dank sechs Podestplätzen in Führung. Auch den WM-Juniorinnenbewerb am Samstag hatte mit Rosa Zierl eine Österreicherin gewonnen.