Bozen – Virtus Bozen gewinnt den Oberliga-Italienpokal. Im „Drusus”-Stadion besiegten die Jungs von Elis Kaptina die Bozner in einem nahezu einseitigen Derby mit 5:1 vor 900 Zuschauern.

Nach elf Minuten erzielte Moussaoui den Führungstreffer mit einem Schuss aus dem Strafraum, nachdem Timpone ihm einen verlockenden Pass aus drei Vierteln des Spielfelds zugespielt hatte. In der 18. Minute erhöhte Calabrese mit einem Schuss von rechts, dem Wiedenhofer nichts entgegensetzen konnte.

Nach einer Großchance für die Bozner, bei der Pircher einen Kopfball von Fratucello unter der Latte rettete, erzielten die Virtussini das dritte Tor, als Moussaoui nach einer Ecke im Gewühl erneut Wiedenhofer überwinden konnte. Die Bozner versuchten zu reagieren, kassierten aber vor der Pause noch das vierte Tor durch Kapitän Arnaldo Kaptina, dessen Schuss aus etwa acht Metern hinter dem gegnerischen Torwart landete.

Die zweite Halbzeit begann mit dem fünften Tor für die Rot-Weißen. Fabian Wiedenhofer parierte zunächst den Schuss von Moussaoui, dann gelangte der Ball zu Kicaj, der ihn mit einem gewaltigen Rechtsschuss ins Netz schoss. In der 64. Minute hatten die Bozner Pech, als Tessaros herrlicher Linksschuss von außerhalb des Strafraums an die Latte prallte, auf die Torlinie sprang und ins Aus ging. In der 76. Minute prallte der Ball nach einem Zusammenprall im Strafraum zwischen Kaptina und Fallah (der später ausgewechselt wurde) auf Marini, der ihn unglücklich hinter seinem Torwart ins eigene Tor ablenkte. Zehn Minuten vor Schluss forderte Cremonini Fabian Wiedenhofer von links heraus. Dann streifte Marini mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze den Pfosten.

So endete das Spiel mit dem Triumph von Virtus, das diesen Pokal zum dritten Mal gewinnen konnte. Doch auch das Bozner Team von Trainer Pomella, das einen schlechten Tag hatte, hat Ehre verdient. Wir erinnern daran, dass die beiden Bozner Mannschaften die Hinrunde der Oberliga gemeinsam an der Spitze beendet haben.

Nach dem Spiel überreichten der Präsident des Autonomen Landeskomitees Bozen, FIGC-LND, Klaus Schuster, sowie die Ratsmitglieder Karl Wierer und Klaus Pichler gemeinsam mit dem Bozner Bürgermeister Claudio Corrarati und Patrizia Brillo, Stadträtin für Sport und Soziales, die Auszeichnungen an die Schiedsrichter sowie die beiden Mannschaften.

Im regionalen Finale des Coppa Italia trifft Virtus Bozen am Samstag um 14.30 Uhr im Galizia in Leifers auf Levico Terme, das gestern Comano Terme und Fiavé im Elfmeterschießen besiegte.

BOZNER-VIRTUS BOLZANO 1-5

BOZNER: Wiedenhofer F., Bajrami (52’ Marotta), Fratucello, Guerra, Bocchio (52’ Stablum), Tessaro, Zeni (65’ Fallah, 77’ Briani), Mantovani, Wiedenhofer D. (52’ Bertini), Bonato, Luther. A disp: Franchi, Gazzini, Ianes, Rossato. All: Terzer (Pomella squalificato)

VIRTUS BOLZANO: Pircher, Kaptina A., Kicaj, Bussi (69’ Skender), Calabrese (73’ Forti), Moussaoui (73’ Fassih), Cremonini, Timpone (65’ Giacomin), Allegri (69’ Marini), Zandonatti, Bertuolo.

A disp: Bresolin, Angeli, Bedin, Bajro. All: Kaptina E.

Schiedsrichter: Pintarelli di Bolzano (Salerno di Bolzano e Kofler P. di Bolzano)

Tore: 11’ Moussaoui (0-1), 18’ Calabrese (0-2), 24’ Moussaoui (0-3), 45’ Kaptina A. (0-4), 49’ Kicaj (0-5), 76’ Marini aut. (1-5)