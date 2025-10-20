Aktuelle Seite: Home > Sport > Vorjahressieger Steen Olsen verpasst Weltcup-Auftakt
Steen Olsen fehlt nach dem Sieg im Vorjahr beim Auftakt

Vorjahressieger Steen Olsen verpasst Weltcup-Auftakt

Montag, 20. Oktober 2025 | 15:21 Uhr
Steen Olsen fehlt nach dem Sieg im Vorjahr beim Auftakt
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/Archiv/EXPA/JOHANN GRODER
Von: apa

Vorjahressieger Alexander Steen Olsen verpasst den Ski-Weltcup-Riesentorlauf der Männer am Sonntag in Sölden. Der 24-jährige Norweger laboriert nach wie vor an einem Patellaspitzensyndrom (Jumper’s Knee). Nach einem Test am vergangenen Wochenende auf dem Rettenbachferner reiste Steen Olsen am Montag heim nach Oslo. Das gab der norwegische Skiverband auf seiner Website bekannt.

“Es ist ärgerlich, dass ich nach dem Vorjahressieg nun das Eröffnungsrennen verpasse. Das Knie funktioniert nicht und ich reise nach Absprache mit der medizinischen Abteilung zu weiteren Untersuchungen und Behandlungen heim”, wird Steen Olsen zitiert.

