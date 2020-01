Vorletzte Runde verspricht große Spannung im Kampf um Top-Sechs

Bozen – Am Mittwoch um 20:00 Uhr geht die vorletzte Runde der Regular Season über die Bühne. Bislang konnten mit HK SZ Olimpija Ljubljana, den Rittner Buam und dem HC Pustertal Wölfe drei Teams das Playoff-Ticket lösen. Mit dem S.G. Cortina Hafro steht die vierte Mannschaft kurz vor der Qualifikation für die Master Round. Ihnen fehlt lediglich noch ein Sieg. Dahinter geht es im Kampf um die Top-Sechs heiß her. Der Fünftplatzierte VEU Feldkirch und der Zehntplatzierte Wipptal Broncos Weihenstephan sind lediglich durch fünf Punkte getrennt.

Mi, 29.01.2020, 20.00 Uhr: HK SZ Olimpija Ljubljana – EHC Lustenau

Referees: PAHOR, WIDMANN, Bergant, Schweighofer

Um im Rennen um einen Top-Sechs-Platz zu bleiben benötigt der EHC Lustenau einen Auswärtssieg bei Tabellenführer HK SZ Olimpija Ljubljana. Mit sechs Niederlagen in Folge liegen die Vorarlberger nur noch auf dem neunten Platz. Der Rückstand auf Platz sechs beträgt aber trotzdem nur zwei Punkte. Ljubljana hingegen hat die letzten zwölf Spiele in der AHL allesamt gewonnen und wird die Regular Season definitiv auf Platz eins beenden. Das erste Saisonduell haben die Slowenen mit 3:1 für sich entschieden. Von acht Duellen in der AHL-Geschichte gewann HKO sieben.

· Siegesserie HKO: 12

· Niederlagenserie EHC: 6

· H2H AHL HKO – EHC: 7:1

Mi, 29.01.2020, 20.00 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam

Referees: LAZZERI, WALLNER, Huber, Piras

Die Red Bull Hockey Juniors liegen auf dem elften Tabellenplatz (50 Punkte) und haben nur noch theoretische Chancen die Top-Sechs zu erreichen. Ritten hält bei 70 Punkten und liegt auf Platz zwei der Tabelle. Mit 144 erzielten Toren stellt Ritten die beste Offensive der Liga. Auch in der Defensive sind die Südtiroler top. Mit lediglich 76 Gegentoren stellt Ritten die drittbeste Defensive der Liga. In der AHL trafen beide Teams zwölf Mal aufeinander. Neun Spiele davon konnte RIT für sich entscheiden, wie auch das erste Saisonduell, welches der Tabellenzweite mit 4:1 gewann.

· Niederlagenserie RBJ: 1

· Siegesserie RIT: 1

· H2H AHL RBJ – RIT: 9:3

Mi, 29.01.2020, 20.00 Uhr: VEU Feldkirch – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: MOSCHEN, RUETZ, Bedana, Rinker

Zu einem Duell zweier Top-Sechs-Mannschaften kommt es am Mittwoch in Feldkirch. Der Tabellenfünfte VEU Feldkirch trifft auf den Tabellensechsten HDD SIJ Acroni Jesenice. Beide Teams benötigen allerdings Siege, um nicht von folgenden Mannschaften überholt zu werden. Mit acht Siegen am Stück ist Jesenice aktuell neben Ljubljana das formstärkste Team der Liga. Feldkirch gewann drei der letzten fünf Spiele. Beim ersten Duell in dieser Saison hatten die Vorarlberger bei der 0:4-Auswärtsniederlage in Jesenice keine Chance. Insgesamt trafen beide Teams in der AHL neun Mal aufeinander. Fünf Spiele davon gewannen die Gäste aus Slowenien.

· Niederlagenserie VEU: 1

· Siegesserie JES: 8

· H2H AHL VEU – JES: 4:5

Mi, 29.01.2020, 20.00 Uhr: EC ‚Die Adler‘ Stadtwerke Kitzbühel – S.G. Cortina Hafro

Referees: BENVEGNU, HOLZER, Cristeli, Martin

Als Tabellenvierter fehlt der S.G. Cortina Hafro nur noch ein Sieg zur Playoff-Qualifikation. Der Vorsprung auf Platz sieben beträgt vier Punkte. Der EC ‚Die Adler‘ Stadtwerke Kitzbühel liegt auf Tabellenplatz 14 und hat keine Chance mehr sich tabellarisch zu verbessern. Aus den letzten fünf Spielen gelang Kitzbühel ein Sieg. Cortina gewann drei der letzten fünf Spiele. Im einzigen Saisonduell setzten sich die Italiener mit 6:3 durch. Es war der siebente Sieg im siebenten Duell für SGC über den KEC.

· Niederlagenserie KEC: 1

· Siegesserie SGC: 1

· H2H AHL KEC – SGC: 0:7

Mi, 29.01.2020, 20.00 Uhr: EC Bregenzerwald – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: GAMPER, PINIE, De Zordo, Eisl

Sowohl der Tabellen-16. EC Bregenzerwald als auch der Tabellendreizehnte HC Gherdeina valgardena.it haben keine Chance mehr die Top-Sechs zu erreichen. Die Gastgeber konnten keines der letzten sieben Spiele gewinnen. Gröden wiederum gewann drei der vergangenen fünf Spiele. Im ersten Saisonduell setzte sich GHE mit 6:4 durch. Es war der vierte Sieg in Folge über den ECB.

· Niederlagenserie ECB: 7

· Niederlagenserie GHE: 1

· H2H AHL ECB – GHE: 2:7

Mi, 29.01.2020, 20.00 Uhr: EC-KAC II – HC Pustertal Wölfe

Referees: FAJDIGA, OREL, Holzer, Miklic

Der Tabellendritte HC Pustertal Wölfe ist zwar bereits fix für die Playoffs qualifiziert, kann aber noch auf Platz zwei vorrücken und sich somit eine bessere Ausgangsposition in der Pick Round verschaffen. Die Rittner Buam liegen gerade einmal einen Punkt vor Pustertal. Gegner EC-KAC II liegt auf Tabellenplatz 15. Der Rückstand auf den 14. Kitzbühel beträgt vier Punkte. Mit 73 Gegentoren ist der HCP vor allem in der Defensive enorm stark. Torwart Colin Furlong hält bei einer Fangquote von 92,8% (Platz drei). Für den KA2 gab es im Duell mit Pustertal bislang kaum etwas zu holen. Nur das erste der sieben direkten Duelle konnten die Klagenfurter für sich entscheiden. In dieser Saison fertigte der Vorjahresfinalist aus Pustertal die Kärntner im ersten Saisonduell mit 8:0 ab.

· Niederlagenserie KA2: 1

· Siegesserie HCP: 1

· H2H AHL KA2 – HCP: 1:6

Mi, 29.01.2020, 20.00 Uhr: SHC Fassa Falcons – EK Die Zeller Eisbären

Referees: GIACOMOZZI, SCHAUER, Mantovani, Rigoni

Ein enorm wichtiges Spiel steht für den SHC Fassa Falcons auf dem Programm. Als Tabellensiebenter haben die „Falcons“ gleich viele Punkte wie der sechste Jesenice. Der EK Die Zeller Eisbären hat als Tabellenzwölfter keine Chance mehr die Top-Sechs zu erreichen. Ein leichtes wird es dennoch nicht für die Gastgeber. Im ersten Saisonduell setzten sich die Eisbären klar mit 7:2 durch. Insgesamt gewann Zell am See fünf der sieben direkten Duelle. Die aktuelle Form spricht für Fassa. Sie gewannen die letzten beiden Spiele und waren bei vier der vergangenen fünf Spiele erfolgreich. Der EKZ gewann zwei der letzten fünf Spiele.

· Siegesserie FAS: 2

· Siegesserie EKZ: 1

· H2H AHL FAS – EKZ: 2:5

Mi, 29.01.2020, 20.00 Uhr: Steel Wings Linz – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: FICHTNER, LOICHT, Marchardt, Matthey

Einen Pflichtsieg müssen die Wipptal Broncos Weihenstephan gegen die Steel Wings Linz einfahren, um noch Chancen auf einen Top-Sechs-Platz zu haben. Aktuell liegen die Broncos mit 51 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Platz sechs beträgt vier Punkte. Liganeuling Steel Wings Linz liegt abgeschlagen auf dem 18. und letzten Platz. Das erste Duell beider Teams in der Geschichte konnte WSV mit 5:2 gewinnen. Auch die aktuelle Form der Broncos stimmt. Die letzten beiden Spiele gewannen sie zu null.

· Niederlagenserie SWL: 27

· Siegesserie WSV: 2

· H2H AHL SWL – WSV: 0:1

Mi, 29.01.2020, 20.00 Uhr: Vienna Capitals Silver – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: DURCHNER, LEHNER, Moidl, Riecken

Als Tabellenachter mit 54 Punkten hat Migross Supermercati Asiago Hockey weiterhin alle Chancen die Top-Sechs zu erreichen. Die Vienna Capitals Silver halten bei 25 Punkten und liegen auf dem 17. Tabellenplatz. In der AHL feierte Asiago zuletzt einen knappen Heimsieg nach Overtime über die Red Bull Hockey Juniors. Zuvor mussten sie sich zwei Mal erst nach Shootout gegen direkte Konkurrenten um die Top-Sechs geschlagen geben. Die Silver Caps konnten in ihrer Premierensaison in der AHL eines der letzten fünf Spiele gewinnen. Im ersten direkten Duell setzte sich ASH mit 3.0 durch.

· Niederlagenserie VCS: 1

· Siegesserie ASH: 1

· H2H AHL VCS – ASH: 0:1