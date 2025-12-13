Weltcup-Riesenslalom in Val d’Isère: Vinatzer Achter nach Patzer

Von: luk

Val d’Isère – Beim Weltcup-Riesenslalom der Männer in Val d’Isère haben die Schweizer Athleten das Geschehen klar bestimmt und einen Dreifachsieg gefeiert. Loïc Meillard sicherte sich den Sieg vor Luca Aerni (+0,18 Sekunden) und Marco Odermatt (+0,33).

Aus Südtiroler Sicht verlief das Rennen durchwachsen. Der Grödner Alex Vinatzer, nach einem starken ersten Lauf noch auf Rang sechs gelegen, konnte im zweiten Durchgang nicht nachlegen. Ein Fehler kostete wertvolle Zeit, am Ende musste sich Vinatzer mit Platz acht begnügen.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich der 25-Jährige nach dem Rennen. Er geht allerdings positiv gesinnt in die nächsten Rennen.