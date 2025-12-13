Aktuelle Seite: Home > Sport > Weltcup-Riesenslalom in Val d’Isère: Vinatzer Achter nach Patzer
Schweizer dominieren

Weltcup-Riesenslalom in Val d’Isère: Vinatzer Achter nach Patzer

Samstag, 13. Dezember 2025 | 16:50 Uhr
Vinatzer
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Val d’Isère – Beim Weltcup-Riesenslalom der Männer in Val d’Isère haben die Schweizer Athleten das Geschehen klar bestimmt und einen Dreifachsieg gefeiert. Loïc Meillard sicherte sich den Sieg vor Luca Aerni (+0,18 Sekunden) und Marco Odermatt (+0,33).

Aus Südtiroler Sicht verlief das Rennen durchwachsen. Der Grödner Alex Vinatzer, nach einem starken ersten Lauf noch auf Rang sechs gelegen, konnte im zweiten Durchgang nicht nachlegen. Ein Fehler kostete wertvolle Zeit, am Ende musste sich Vinatzer mit Platz acht begnügen.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich der 25-Jährige nach dem Rennen. Er geht allerdings positiv gesinnt in die nächsten Rennen.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kommentare
63
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
„Für ein sozial gerechteres, lebenswerteres und wieder leistbares Südtirol“
Kommentare
39
„Für ein sozial gerechteres, lebenswerteres und wieder leistbares Südtirol“
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Kommentare
36
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kommentare
35
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Kommentare
34
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 