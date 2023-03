Werden die Wipptal Broncos den Heimvorteil nutzen?

Sterzing – Am Samstagabend werden endgültig alle acht Playoff-Teilnehmer der Alps Hockey League feststehen. Während Kitzbühel sein Pre-Playoff-Duell gegen Fassa bereits entscheiden konnte und als sechstes Team das Viertelfinal-Ticket löste, kommt es in den weiteren beiden Duellen zu einem Entscheidungsspiel. Der EK Die Zeller Eisbären und die Wipptal Broncos Weihenstephan haben dabei gegen den EHC Lustenau bzw. EC Bregenzerwald Heimvorteil. Beide Partien sind ab 19.30 Uhr live auf valcome.tv zu sehen.

Der Playoff-Pick wird am Sonntagvormittag stattfinden. Die drei erstplatzierten der Master Round dürfen ihren Viertelfinalgegner aus den drei Gewinnern der Pre-Playoffs und den Hockey Unterland Cavaliers, dem Fünften der Masterround, auswählen.

Alps Hockey League | 04.03.2023 | „best-of-3” Pre-Playoffs:

Sa, 4.03.2023, 19.30 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – EC Bregenzerwald

Stand in der „best-of-3”-Serie: 1:1

Referees: HOLZER, VIRTA, Mantovani, Rinker. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Der EC Bregenzerwald erzwang dank eines 5:4/OT-Heimsieges gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan ein Entscheidungsspiel in der Pre-Playoff-Serie. Mann des Spiels war der Lette Roberts Lipsbergs mit insgesamt drei Toren und einem Assist. Der 28-Jährige, der zum Top-Performer des zweiten Pre-Playoff-Spieltags gekürt wurde, erzielte auch den Game-Winner in der 66. Spielminute. Nach 31 Minuten lagen die Wälder, die Spiel eins der Serie knapp mit 2:3 verloren haben, bereits mit 0:2 in Rückstand. Für den ECB war es am Donnerstag der erste Saisonsieg über die Broncos. Sollten die Vorarlberger auch das Spiel am Samstag gewinnen, so würden sie sich erstmals für die Playoffs der Alps Hockey League qualifizieren. Für Sterzing wäre es insgesamt bereits die vierte Playoff-Teilnahme.

Sa, 4.03.2023, 19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – EHC Lustenau

Stand in der „best-of-3”-Serie: 1:1

Referees: LEHNER, RUETZ, Eisl, Seewald J. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Mit dem EHC Lustenau konnte am Donnerstag auch die zweite Vorarlberger Mannschaft die Serie ausgleichen. Der EHC setzte sich zu Hause gegen den EK Die Zeller Eisbären klar mit 4:1 durch, nachdem sie Spiel eins in Zell am See noch mit 1:4 verloren haben. Bereits nach 38 Minuten hatte Lustenau einen 3:0-Vorsprung inne. Im vierten Saisonduell war es der zweite Sieg für das Team aus dem Ländle. Ein notwendiger Sieg am Samstag im Pinzgau wird für Lustenau aber mit Sicherheit kein leichtes Unterfangen, denn die Eisbären konnten fünf der vergangenen sechs Heimspiele gewinnen. Mit 1682 Zusehern im Schnitt kann der EKZ zudem auf eine lautstarke Unterstützung bauen. Auf Seiten von Zell am See fehlte in dieser Serie bislang neben Cornelius Kaschnig, Bastian Szieber und Philipp Mair auch Kapitän Hubert Berger. Ob letztgenannter am Samstag wieder im Line-Up stehen wird, steht noch nicht fest.