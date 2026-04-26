Werder holt Punkt bei Spitzenteam Stuttgart

Von: apa

Werder Bremen hat in der deutschen Fußball-Bundesliga einen nicht eingeplanten Punkt beim VfB Stuttgart erobert. Die Bremer gingen beim Champions-League-Anwärter am Sonntag durch Jens Stage (18.) in Führung, die Schwaben konnten drei Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale durch Ermedin Demirovic (61.) nur noch ausgleichen. Romano Schmid wurde bei Werder erst kurz vor Schluss ausgewechselt, Maximilian Wöber kam ab der 65. Minute zu seinem ersten Saisoneinsatz in der Liga.

Marco Friedl stand aufgrund muskulärer Probleme nicht im Aufgebot der Gäste, Marco Grüll fehlte gesperrt. Stuttgart bleibt nach dem Remis Tabellenvierter. Für Werder bedeutet der Zähler einen weiteren Schritt zum Klassenerhalt. Die Bremer haben drei Runden vor dem Saisonende sechs Punkte Vorsprung auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz.