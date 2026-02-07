Wertvoller Punktgewinn in Carrara

Von: ka

Bozen/Carrara – Der FC Südtirol bleibt weiter auf Erfolgskurs: Die Mannschaft von Trainer Fabrizio Castori holt nach zuletzt vier Siegen in Folge einen wichtigen Punkt bei Carrarese.

Im Rahmen des 23. Spieltags der Serie B trennen sich die „Gialloblù“ und die Weißroten im Duell der Tabellennachbarn im „Stadio dei Marmi“ von Carrara mit einem torlosen Unentschieden (0:0). In einer umkämpften, sehr körperbetonten ersten Halbzeit gibt es zunächst einige Halbchancen auf beiden Seiten; nach dem Seitenwechsel hingegen kommen beide Teams – im strömenden Regen – zu einer Reihe an Möglichkeiten, mit abwechselnden Perioden der Feldüberlegenheit.

ERSTE HALBZEIT

Bereits vor Spielbeginn müssen die Weißroten gezwungenermaßen umstellen. Zedadka klagt beim Aufwärmen über ein muskuläres Problem und muss passen; seinen Platz in der Startelf nimmt Simone Davi ein. Außerdem gibt Frigerio anstelle des gesperrten Tronchin sein Debüt in der Startelf.

Hinein ins Spielgeschehen: Nach einer Casiraghi-Ecke legt Veseli per Kopf an den Fünfmeterraum, wo Kofler den Ball in Richtung Tor zu lenken versucht – ohne Erfolg (5.). In Spielminute 12 verschafft sich Pecorino an der Strafraumgrenze Platz und schießt: Sein Abschluss fällt etwas zu schwach aus und stellt so für Bleve kein Problem dar. Etwas später starten die Weißroten einen Konter: Casiraghi nimmt auf halbrechts Merkaj mit, dessen Flanke an den zweiten Pfosten findet jedoch nicht den Kopf von Pecorino (19.). Am anderen Ende kontrolliert Abiuso in der FCS-Box ein Zuspiel zwischen zwei Gegenspielern, sein Schuss wird jedoch abgeblockt (22.). Die Partie ist hart umkämpft und wird sehr körperlich geführt.

In Spielminute 29 nimmt Pecorino einen Pass von Casiraghi direkt, sein Versuch fliegt jedoch deutlich über die Querlatte. Auf der Gegenseite kann sich Zuelli etwas außerhalb des FCS-Strafraums befreien: er zieht mit rechts ab und zwingt Adamonis zu einer Glanzparade (32.). Kurz vor der Halbzeitpause gibt es einen Freistoß für Carrarese aus rund 20 Metern Distanz, halbrechter Position: Schiavi bringt den ruhenden Ball direkt und flach auf das kurze Eck, der selbige – noch leicht abgefälscht – wird knapp verfehlt (42.). Die letzte Aktion vor dem Pausenpfiff gehört dem FCS: Nach einer Casiraghi-Ecke von rechts wird das Leder im Getümmel in Richtung des zweiten Pfostens verlängert, Bleve klärt zunächst mit seiner rechten Faust, den Abpraller setzt Davi vorbei (45.).

ZWEITE HALBZEIT

Die Gastgeber kommen besser aus der Kabine: Rubino spielt Belloni auf der linken Außenbahn an, dessen giftige Hereingabe mit links vom linken Strafraumeck hält Adamonis im Nachfassen fest (47.). Etwas später befreit sich Rubino links in der FCS-Box, sucht mit links wuchtig den Abschluss und trifft den linken Pfosten, ehe Adamonis den missglückten Abstauber von Zuelli unterbinden kann (54.). Im direkten Gegenzug kommt es zu einem kleinen Missverständnis zwischen Bleve und seinen Vorderleuten: Merkaj schaltet sich so ein, erobert in der Carrarese-Box den Ball und wird von den Beinen geholt, doch der Unparteiische ahndet eine vorherige Abseitsposition von Pecorino (55.). Nach einer Stunde Spielzeit legt Abiuso seinen Volley nach Belloni-Eckstoß von links über das Gehäuse von Adamonis (60.), ehe Schiavi kurz darauf von außerhalb der Box ebenfalls zu hoch ansetzt (61.). Castori tätigt in der Folge die ersten Wechsel: Er bringt Odogwu und Crnigoj für Pecorino und Frigerio (63.) sowie kurz darauf Verdi für Merkaj (67.). Die Drangphase der Hausherren hält jedoch zunächst an: Zuelli schlägt eine Flanke in die Gäste-Box zu Imperiale, dieser köpft jedoch vorbei (69.). Nur kurz darauf verzieht Abiuso mit rechts aus äußerst spitzem Winkel von der linken Grundlinie (73.).

Mit Anbruch der Schlussphase kippt die Partie ein wenig und die Weißroten kommen zu einer Reihe von Torchancen: Zunächst werden die Abschlüsse von Verdi, Casiraghi und Davi innerhalb von wenigen Sekunden aus bester Position von der Carrarese-Hintermannschaft abgegrätscht (75.). Kurz darauf befreit sich El Kaouakibi auf der Höhe des zweiten Pfostens von seinem Bewacher, trifft jedoch die Hereingabe von Casiraghi nach einer Ecke nicht (78.). Auf der Gegenseite klärt Kofler in extremis den Ball vom Fuß des einschussbereiten Abiuso (85.). In der Nachspielzeit fordert Zanon in der FCS-Box einen Strafstoß, Calzavara und sein Team lassen jedoch weiterlaufen. Der Coach der Gastgeber, Antonio Calabro, protestiert vehement und wird des Feldes verwiesen (90+3.). Es bleibt beim torlosen Remis.

Die Weißroten nehmen im Hinblick auf die kommende englische Woche in der Serie B den Trainingsbetrieb im heimischen FCS Center bereits am morgigen Vormittag (Sonntag, den 8. Februar) wieder auf.

CARRARESE CALCIO 1908 – FC SÜDTIROL 0:0

CARRARESE CALCIO 1908 (3-5-2): Bleve; Imperiale, Oliana, Calabrese; Belloni (81. Rouhi), Hasa (81. Finotto), Schiavi, Zuelli (90. Melegoni), Zanon; Abiuso (90. Torregrossa), Rubino (70. Distefano).

Auf der Ersatzbank: Fiorillo, Lordkipanidze, Ruggeri, Sekulov, Parlandi, Guercio, Accornero.

Trainer: Antonio Calabro.

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Kofler, El Kaouakibi; S. Davi, Casiraghi (89. Bordon), Frigerio (63. Crnigoj), Tait ©️ (89. Brik), Molina; Pecorino (63. Odogwu), Merkaj (67. Verdi).

Auf der Ersatzbank: Borra, Cragno, Mancini, Masiello, Zedadka, Tonin, Sabatini.

Trainer: Fabrizio Castori.

SCHIEDSRICHTER: Andrea Calzavara (Varese) | Assistenten: Giacomo Monaco (Termoli) & Gianluca Grasso (Ariano Irpino) | Vierter Offizieller: Simone Galipò (Florenz).

VAR: Luca Pairetto (Nichelino) | AVAR: Francesco Fourneau (Rom 1).

TORE: –

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten: S. Davi (FCS | 49.), Merkaj (FCS | 68.), Abiuso (CAR | 79.), Oliana (CAR | 90+3.) | Rote Karte: Calabro (CAR | Protest 90+3.).

ANMERKUNGEN: bewölkter Nachmittag zu Beginn, starker Regen mit Beginn von Hälfte zwei. Temperaturen um 11 °C, 3.512 Zuschauer | Eckenverhältnis 6-6 (3-3) | Nachspielzeit 1 min + 4 min (+1).