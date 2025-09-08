Aktuelle Seite: Home > Sport > Wien-Sieger Jack Draper beendet Saison vorzeitig
Wien-Sieger Jack Draper beendet Saison vorzeitig

Montag, 08. September 2025 | 21:06 Uhr
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Von: apa

Der Tennis-Weltranglisten-Siebente Jack Draper beendet seine Saison wegen einer schon länger bestehenden Oberarmprellung vorzeitig. Dies gab der Brite, der eigentlich auch seinen Titel in Wien verteidigen wollte, am Montag über die sozialen Netzwerke bekannt. Draper hatte seit seinem Zweitrunden-Aus in Wimbledon deshalb pausiert und ist erst bei den US Open wieder angetreten. Dort schied er ebenfalls in Runde zwei aus, die Rückkehr war offenbar zu früh.

“Leider muss ich wegen meiner Armverletzung pausieren und werde den Rest des Jahres aussetzen”, teilte er am Montagabend mit.

