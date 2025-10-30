Wien-Sieger Sinner in Paris im Viertelfinale

Von: apa

Jannik Sinner steht beim ATP-1000-Turnier in Paris im Viertelfinale und hat die Chance auf die Rückkehr an die Spitze der Tennis-Weltrangliste gewahrt. Der Wien-Sieger setzte sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerundolo in 85 Minuten 7:5,6:1 durch. Der Italiener trifft nun auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der den Russen Andrej Rublew mit 7:6,6:3 eliminierte.

Um den Spanier Carlos Alcaraz von der Spitze des ATP-Rankings zu stoßen, muss Sinner das Turnier gewinnen.