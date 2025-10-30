Aktuelle Seite: Home > Sport > Wien-Sieger Sinner in Paris im Viertelfinale
Sinner jubelte über den nächsten Sieg

Wien-Sieger Sinner in Paris im Viertelfinale

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 21:20 Uhr
Sinner jubelte über den nächsten Sieg
APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
Schriftgröße

Von: apa

Jannik Sinner steht beim ATP-1000-Turnier in Paris im Viertelfinale und hat die Chance auf die Rückkehr an die Spitze der Tennis-Weltrangliste gewahrt. Der Wien-Sieger setzte sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerundolo in 85 Minuten 7:5,6:1 durch. Der Italiener trifft nun auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der den Russen Andrej Rublew mit 7:6,6:3 eliminierte.

Um den Spanier Carlos Alcaraz von der Spitze des ATP-Rankings zu stoßen, muss Sinner das Turnier gewinnen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Kommentare
83
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Kommentare
53
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Kommentare
39
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Tiefgarage im Naturpark?
Kommentare
29
Tiefgarage im Naturpark?
21.000 Euro für neue Strafzettelblöcke und Software
Kommentare
27
21.000 Euro für neue Strafzettelblöcke und Software
Anzeigen
Die versteckte Gefahr
Die versteckte Gefahr
Wie analoge Schwachstellen digitale Datenrisiken schaffen
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Sichtbares Engagement für nächste Generationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 