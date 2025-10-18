Aktuelle Seite: Home > Sport > Wiesberger greift in Indien nach Top-10-Ergebnis
Bernd Wiesberger braucht ein starkes Ergebnis

Wiesberger greift in Indien nach Top-10-Ergebnis

Samstag, 18. Oktober 2025 | 16:04 Uhr
Bernd Wiesberger braucht ein starkes Ergebnis
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/Archiv/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Golfprofi Bernd Wiesberger greift bei der mit 4 Millionen Dollar dotierten India Championship in Neu-Delhi nach einem dringend benötigten Topergebnis. Der Burgenländer spielte am Samstag eine makellose 68er-Runde (4 unter Par) und verbesserte sich mit gesamt 10 unter Par um zwei Ränge auf Platz 15. Damit liegt er gleichauf mit Nordirlands Star Rory McIlroy, mit dem Wiesberger am Sonntag die Schlussrunde bestreitet. In Führung liegt der Japaner Keita Nakajima (17 unter).

Wiesberger braucht im Kampf um die Tourkarte in Indien ein Topresultat. Matthias Schwab hatte den Cut verpasst. Beim zur Challenge Tour zählenden 500.000-Dollar-Turnier im chinesischen Hangzhou greifen derweil die Österreicher Lukas Nemecz und Maximilian Steinlechner nach dem Sieg. Nemecz ist nach Tag drei geteilter Erster, Steinlechner mit einem Schlag Rückstand Dritter. Der Steirer und der Tiroler gehen in der Schlussrunde im gleichen Flight auf Titeljagd.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Kommentare
48
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
40
Bürger sollen die Augen aufsperren
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Kommentare
39
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Kommentare
37
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Kommentare
35
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 