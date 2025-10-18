Wiesberger greift in Indien nach Top-10-Ergebnis

Von: apa

Golfprofi Bernd Wiesberger greift bei der mit 4 Millionen Dollar dotierten India Championship in Neu-Delhi nach einem dringend benötigten Topergebnis. Der Burgenländer spielte am Samstag eine makellose 68er-Runde (4 unter Par) und verbesserte sich mit gesamt 10 unter Par um zwei Ränge auf Platz 15. Damit liegt er gleichauf mit Nordirlands Star Rory McIlroy, mit dem Wiesberger am Sonntag die Schlussrunde bestreitet. In Führung liegt der Japaner Keita Nakajima (17 unter).

Wiesberger braucht im Kampf um die Tourkarte in Indien ein Topresultat. Matthias Schwab hatte den Cut verpasst. Beim zur Challenge Tour zählenden 500.000-Dollar-Turnier im chinesischen Hangzhou greifen derweil die Österreicher Lukas Nemecz und Maximilian Steinlechner nach dem Sieg. Nemecz ist nach Tag drei geteilter Erster, Steinlechner mit einem Schlag Rückstand Dritter. Der Steirer und der Tiroler gehen in der Schlussrunde im gleichen Flight auf Titeljagd.