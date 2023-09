Women’s run Brixen setzt erneut ein Zeichen gegen Gewalt

Brixen – Spaß, Sport, Zusammenhalt und Solidarität standen beim elften Women’s run Brixen am Freitag im Vordergrund. 1000 Frauen liefen in einheitlichen, granatapfelroten Shirts vier Kilometer durch die Brixner Altstadt – für den guten Zweck.

Es ist nicht nur aktuell, sondern konstant ein trauriges Thema: Gewalt an Frauen. 1000 Frauen nahmen es sich zu Herzen und setzten beim elften Women’s run Brixen ein starkes Zeichen – für Mut, Engagement, Zusammenhalt und gegen Gewalt. Da die Teilnehmerinnengrenze erreicht wurde, wurden die Anmeldungen für die diesjährige Ausgabe bereits Anfang August geschlossen. „Wir haben uns zwar 1000 Frauen zum Ziel gesetzt, dass wir es aber effektiv erreichen – und das bereits einige Wochen vor dem Event – hätten wir uns wirklich nicht gedacht. Erstmals fand der Lauf Anfang September statt, das scheint die Frauen zum Mitmachen motiviert zu haben“, so Christian Jocher, Präsident des Organisationskomitees. Das Wetter meinte es gut mit den Veranstalterinnen, die bereits seit Monaten auf Hochtouren an der Organisation arbeiten.

Integration und Inklusion

Um 18.15 Uhr wurde der einzige Frauenlaufs Südtirol offiziell eröffnet – mit Grußworten des Landeshauptmannes Arno Kompatscher. Vor dem traditionellen Warm-Up, performte die Südtiroler Sängerin Barbara Zanetti ihren Laufsong „Run for live“ vor dem in rot gehüllten Domplatz. Um 19.00 Uhr fiel der Startschuss – wie immer – mit der Hymne des Women’s run Brixen, dem Song „An Tagen wie diesen“. Gestartet wurde über einen ganz besonderen Startteppich, dieser wurde über die Sommermonate von den Jugendlichen des Jugendhauses Kassianeum gestaltet. Auch entlang der Strecke legten die Veranstalterinnen großen Wert auf Integration: die Tänzerinnen des SSV Brixen motivierten die Läuferinnen ebenso wie die Triathleten des Schwimmclubs Brixen, die den Frauen den Weg wiesen. Viele Schaulustige spornten die Frauen entlang der Strecke oder beim Zieleinlauf am Domplatz ein. Dort gab es im Anschluss an das Rennen ein Essen und Getränke für die Teilnehmerinnen – und eine große Party mit der Brixner Live-Band „Grandma’s rocking chair“.

Gegen Gewalt an Frauen

Der Initiative „es geat di a un – tocca a te” konnte nach dem Lauf ein Scheck in Höhe von 10.000 Euro übergeben werden. „Wir können diese Geld sowie jede Spende gut gebrauchen – immer. Das ganze Jahr über gibt es Frauen, die Hilfe benötigen, um sich etwa nach dem Aufenthalt im Frauenhaus eine neue Existenz aufzubauen“, sagt Giada Del Marco, Präsidentin der Initiative. Die Spenden werden unter anderem für die Bezahlung von Rechnungen verwendet, wie etwa Physiotherapie, die die Frauen benötigen, nachdem sie Gewalt erfahren haben, Selbstverteidigungskurse oder auch Zahnarztrechnung, für beschädigte Zähne. Unter den Teilnehmerinnen verlost wurde der sogenannte „Angelo di Valeria“, ein Kunstwerk, das alljährlich von einer Künstlerin zur Verfügung gestellt wurde. In diesem Jahr war es die Radierung mit Frauenmotiv von Margit Pittschieler, über die sich Monika Schwazer aus Jaufensteg freuen konnte. Alles in allem war die elfte Ausgabe des Women’s run Brixen, die in diesem Jahr erstmals als eigentständige Veranstaltung ohne Brixen Dolomiten Marathon, organisiert wurde, ein großer Erfolg. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Event und hoffen, dass es auch den vielen Teilnehmerinnen aus dem ganzen Land Spaß gemacht hat. Wir freuen uns bereits auf Ausgabe Nummer 12 am 31. August 2024“, so Petra Ellecosta vom Organisationskomitee. Die Einschreibungen für 2024 werden traditionell am Tag der Frau am 8. März eröffnet.