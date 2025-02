Zell am See kann gegen Ritten Platz eins in der Master Round fixieren

Von: mk

Ritten – In der Alps Hockey League stehen am Dienstag zwei Spiele der Master Round auf dem Programm. Spitzenreiter EK Die Zeller Eisbären empfängt den Tabellenzweiten Rittner Buam SkyAlps. Bei noch drei ausstehenden Spielen hat Zell am See aktuell neun Punkte Vorsprung auf die Südtiroler und kann sich damit am Dienstag den Sieg in der Master Round sichern. Außerdem trifft Schlusslicht S.G. Cortina Hafro auf die drittplatzierten Adler Stadtwerke Kitzbühel.

Der EK Die Zeller Eisbären ist mittlerweile seit zehn Spielen ungeschlagen. In der Master Round gaben sie in bisher fünf Spielen nur einen Punkt ab. Mit 18 Zählern haben die Pinzgauer bereits neun Punkte Vorsprung auf die Rittner Buam SkyAlps, die am Dienstag in Zell am See unbedingt gewinnen müssen, um ihre minimale Chance auf Platz eins am Leben zu halten. Im Hinspiel setzte sich Zell am See in Ritten knapp mit 3:2 durch – es war ihr dritter Sieg im vierten Saisonduell mit den „Buam“. Insgesamt befindet sich der Titelverteidiger keineswegs in so guter Form wie die „Eisbären“, mit nur zwei Siegen aus den vergangenen fünf Begegnungen. Zuletzt unterlag Ritten in Kitzbühel knapp mit 2:3/OT.

Im zweiten Spiel kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen S.G. Cortina Hafro und den Adler Stadtwerke Kitzbühel. Während Cortina mit nur drei Punkten am Tabellenende liegt, belegt Kitzbühel aktuell den dritten Platz. Mit acht Zählern haben die Tiroler derzeit fünf Punkte Vorsprung auf die Italiener. Cortina war in der Master Round bislang nur gegen Jesenice siegreich, in den übrigen drei Partien ging der Vorjahresfinalist als Verlierer vom Eis. Kitzbühel absolvierte bereits fünf Spiele und feierte dabei zwei Siege. Gegen Cortina behielten die „Adler“ mit 6:4 die Oberhand. Auch in zwei der übrigen drei Saisonduelle war Kitzbühel siegreich.

Alps Hockey League:

Master Round:

Dienstag, 25.02.2025:

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Rittner Buam SkyAlps

Referees: BENVEGNU, HLAVATY, Abeltino, Legat. | >> valcome.tv <<

20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: GIACOMOZZI, RUETZ, Cristeli, Strimitzer. | >> valcome.tv <<