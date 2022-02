Zuerst Tait, dann De Col: FCS mit 2:0-Auswärtssieg

Bozen – Der FC Südtirol macht auch in der Lombardei nicht Halt: im Rahmen des 27. Spieltags der Serie C (Kreis A), dem achten der Rückrunde, siegen die Mannen von Mister Ivan Javorcic im Stadio „Città di Gorgonzola“ mit 2:0 (1:0) gegen die A.S. Giana Erminio.

Durch diese drei Punkte feiert der FCS seinen 20. Erfolg in der laufenden Meisterschaft (bei sechs Remis) und bleibt auch nach 26 bestrittenen Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die Weißroten gehen in Spielminute 38 in Führung: Pinto begeht vor der eigenen Strafraumgrenze ein Foulspiel, sieht dafür auch die gelbe Karte – den ruhenden Ball von Casiraghi blockt die Mauer vor die Füße von Tait ab, der Zanellati mit einem präzisen Schuss zum 1:0 für die Gäste überwindet. Nach Wiederanpfiff verpasst der FCS mehrmals den zweiten Treffer knapp, in der 74. Minute ist es dann soweit: nach einer Balleroberung von Tait in der eigenen Hälfte wird De Col bedient, der auf der rechten Seite über den halben Platz läuft, in Richtung Gefahrenzone zieht und mit einem potenten Abschluss Zanellati keine Chance lässt. Im Anschluss verwalten die Weißroten gekonnt, das 20. Clean Sheet der Saison ist Tatsache.

Im Rahmen des 27. Spieltags der Serie C (Kreis A) und einer erneuten englischen Woche sowie nur drei Tage nach dem 1:0-Heimsieg gegen Pro Vercelli gastiert der FC Südtirol als Tabellenführer bei der zurzeit auf Rang 18 liegenden AS Giana Erminio, welche die viertbeste Abwehr der Liga aufweist und ihrerseits am Sonntag ein 0:0 bei Legnago Salus erzielte.

Matteo Contini schickt die Gastgeber in einem 4-4-2-System in die Partie: vor Keeper Zanellati bilden Colombini, Carminati, Bonalumi und Magri die Vierer-Abwehrkette; Panatti, Pinto, Palazzolo und Acella hingegen jene im Zentrum. Das Sturmduo besteht aus Perna und N. Corti.

MIster Ivan Javorcic vertraut hingegen auch heute auf sein 4-3-2-1: vor Torhüter Poluzzi bilden Fabbri, Curto, Malomo und De Col die defensive Viererkette, Broh, Gatto und Tait besetzen hingegen das Dreier-Mittelfeld. Casiraghi und Rover unterstützen Stoßstürmer Odogwu.

A.S. GIANA ERMINIO 1909 – FC SÜDTIROL 0:2 (0:1)

A.S. GIANA ERMINIO 1909 (4-4-2): Zanellati; Colombini, Carminati, Bonalumi (77. D’Ausilio), Magri; Panatti (70. Ferrari), Pinto (46. Vono), Palazzolo, Acella; Perna (61. A. Corti), N. Corti (61. Tremolada)

Auf der Ersatzbank: Casagrande, Perico, Cazzola, Magli, Piazza, Toure

Trainer: Matteo Contini

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Curto, Malomo (51. Zaro), De Col; Broh (87. Beccaro), Gatto (68. Eklu), Tait; Casiraghi (68. Galuppini), Rover; Odogwu (87. De Marchi)

Auf der Ersatzbank: Meli, Voltan, Fink, Davi, Heinz, H’Maidat

Trainer: Ivan Javorcic

SCHIEDSRICHTER: Davide Di Marco (Ciampino) | Die Assistenten: Giacomo Monaco (Termoli) & Matteo Pressato (Latina) | Vierter Offizieller: Giovanni Castellano (Nichelino)

TORE: 0:1 Tait (38.), 0:2 De Col (74.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temperaturen um neun Grad, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: Gatto (FCS | 24.), Pinto (GE | 37.)

Eckenverhältnis: 2-4 (2-2)

Nachspielzeit: 0min + 5min