Von: ka

Bruneck – Der Minichor Bruneck feiert im Jahr 2025 ein besonderes Jubiläum: Seit der Gründung im Arbeitsjahr 2004/2005 durch den Chorleiter Günther Auer blickt der Chor auf zwei Jahrzehnte erfolgreicher Musikgeschichte zurück. Zum 20-jährigen Bestehen des Chores wird nun die sechste CD des Minichores veröffentlicht: „Auf das WIR – 20 Jahre Minichor Bruneck“.

Die CD enthält 16 mitreißende Songs, die das breite Repertoire des Chores widerspiegeln – von coolen Popsongs über Evergreens bis hin zu eigenen deutschen Coverversionen von internationalen Hits. So wird unter anderem der weltbekannte Song „Photograph“ von Ed Sheeran in der Version „Wir sind die Stimmen“ und „Viva la Vida“ von Coldplay als „Lass es Liebe sein“ neu interpretiert.

Die CD-Veröffentlichung wird mit einer Konzertreihe gefeiert: In sechs Präsentationskonzerten, die in verschiedenen Orten Südtirols stattfinden, stellt der Minichor Bruneck sein neues Werk live vor.

Höhepunkte der 20-jährigen Geschichte

In den vergangenen 20 Jahren hat der Minichor Bruneck immer wieder Maßstäbe gesetzt. Zu den größten Erfolgen zählen die Teilnahme an der ORF-Show „Die große Chance der Chöre“, ein Videodreh mit den Fäaschtbänklern für das Lied „Für dich“ sowie ein emotionales Singen in Rom für Papst Franziskus.

Auch sozial engagiert sich der Chor immer wieder: Er organisierte drei eigene Benefizkonzerte und präsentierte sich dort in Duetten mit Südtiroler Musikgrößen wie Norbert Rier, Philipp Burger, Max von Milland, Oswald Sattler, Sepp Messner Windschnur und vielen weiteren Künstlerinnen und Künstlern.

Der Minichor Bruneck organisierte wunderbare Konzerte mit Musikern aus dem In- und Ausland wie der Starmania Gewinnerin und ESC- Teilnehmerin Nadine Beiler, den Siegerinnen der „Großen Chance“ des ORF Harfonie, der Nordtiroler Gruppe Tschentig oder Jesse Ritch aus der Schweiz. Die gemeinsamen Duette waren für alle überaus beindruckend.

Ein weiterer Meilenstein war die Teilnahme als erster Südtiroler Kinderchor am Konzert „6K United“ in der Olympiahalle in München.

Der Minichor Bruneck ist nicht nur bei großen Konzertveranstaltungen zu Hause, sondern gestaltet auch regelmäßig Gottesdienste und tritt bei zahlreichen weiteren Events auf. Die Vielseitigkeit des Chores, gepaart mit seiner Leidenschaft und Hingabe, macht ihn zu einer unverwechselbaren Größe in der Südtiroler Musikszene.

Der Chor heute

Aktuell besteht der Minichor Bruneck aus 48 Sängerinnen und Sängern und wird von den Chorleitern Claudia Pallua und Günther Auer geleitet. Ein engagiertes Team im Hintergrund sorgt dafür, dass bei jedem Auftritt alles reibungslos abläuft. Der Minichor Bruneck ist damit nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein echtes Teamprojekt, das die Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren lebt.

Der Minichor Bruneck betreibt einen eigenen Youtube Kanal und ist auf Facebook und Instagram vertreten.

„Auf das WIR“ – Ein Album für die Zukunft

Die neue CD „Auf das WIR“ ist nicht nur ein Rückblick auf 20 Jahre voller Erlebnisse und Erfolge, sondern auch ein Ausblick auf die Zukunft des Chores. Mit viel Herzblut und Energie hat der Minichor Bruneck ein Album geschaffen, das die Verbundenheit der Sängerinnen und Sänger unterstreicht und die Leidenschaft für die Musik widerspiegelt.

Der Minichor Bruneck lädt alle Musikliebhaber und Fans dazu ein, bei den Jubiläumskonzerten dabei zu sein und die neue CD zu entdecken – ein musikalisches Highlight, das den Chor in seiner gesamten Vielfalt zeigt.

Konzerte in Südtirol:

Freitag, den 28. März 2025 um 19.30 Uhr

in der Pfarrkirche von Kiens

Samstag, den 29. März 2025 um 19.30 Uhr

in der Pfarrkirche von Steinhaus

Sonntag, den 30. März 2025 um 17 Uhr

in der Pfarrkirche von Algund

Freitag, den 4. April 2025 um 19.30 Uhr

in der Pfarrkirche von St. Magdalena/ Gsies

Samstag, den 5. April 2025 um 20 Uhr

in der Pfarrkirche von St. Michael/ Eppan

Sonntag, den 6. April 2025 um 16.30 Uhr

im Ragenhaus Bruneck