Am 29. Juni beginnt die Stellenwahl 2023/2024 der deutschen Schulen

Bozen – Zahlreiche Lehrpersonen werden in den nächsten Wochen ihre Stelle für das kommende Schuljahr wählen. Nachdem am 8. Juni die endgültigen Schul- und Landesranglisten für das Schuljahr 2023/2024 veröffentlicht worden sind, startet die Stellenwahl für die Lehrpersonen der deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen am Donnerstag, 29. Juni 2023.

Begonnen wird mit der Stellenwahl für die unbefristete Aufnahme (“Stammrolle”), die im Zeitraum 29. Juni bis 4. Juli 2023 stattfinden wird. Für das neue Schuljahr 2023/2024 stehen in den verschiedenen Stellenplänen und Wettbewerbsklassen insgesamt 410 freie Stellen (Grundschule: 83, Mittelschule: 187, Oberschule: 140) zur Verfügung. Die für eine Stammrolle in Frage kommenden Lehrpersonen werden mittels E-Mail zur Teilnahme an der Stellenwahl eingeladen.

Die Stellenwahl für die zahlreichen befristeten Arbeitsverträge findet dann in der Woche vom 31. Juli bis 4. August statt. Die in den Ranglisten eingetragenen Bewerberinnen und Bewerber erhalten ebenso rechtzeitig vor Beginn der Wahl mittels E-Mail eine entsprechende Einladung.

Stellenwahlen erfolgen über das Südtiroler Bürgernetz CIVIS

Die Stellenwahlen erfolgen ortsunabhängig mittels Computer, Tablet oder Handy mit Internetzugang über das Südtiroler Bürgernetz CIVIS. Für den Zugang zum Online-Dienst wird entweder ein SPID-Account, eine aktivierte Bürgerkarte oder eine elektronische Identitätskarte benötigt.

Das Landesamt für Kindergarten- und Schulverwaltung, das in der Deutschen Bildungsdirektion für die Stellenwahlen zuständig ist, hat auf den Landeswebseiten einen eigenen Bereich zur Stellenwahl eingerichtet: www.provinz.bz.it/stellenwahl. Dort werden sämtliche Dokumente zur Stellenwahl unverzüglich nach ihrer Ausarbeitung veröffentlicht, damit das Lehrpersonal und auch andere interessierte Personen stets den aktuellen Überblick haben.