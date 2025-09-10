Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Bei einer Fußwallfahrt das Geschenk der Schöpfung entdecken lernen
Monat der Schöpfung

Bei einer Fußwallfahrt das Geschenk der Schöpfung entdecken lernen

Mittwoch, 10. September 2025 | 11:41 Uhr
1
dzbz
Schriftgröße

Von: mk

Pflersch – Im Monat der Schöpfung organisiert das Pilgerbüro eine Pilgerwanderung mit Markus Moling durch Südtirol – um die Schönheit von Gottes Natur zu betrachten und Gottes Gegenwart darin zu erfahren.

Seit sieben Jahren organisiert das diözesane Pilgerbüro diese Fußwallfahrt durch Südtirol, „um die Schönheit unserer Region zu entdecken“, so Thomas Stürz, der Leiter des Pilgerbüros.

Am Montag ist die 23-köpfige Pilgergruppe in Durnholz im Sarntal gestartet, wo die Wallfahrt 2024 endete. Ziel ist in diesem Jahr die Antoniuskirche in Pflersch.

Heute geht es von Innerwalten auf den Jaufenpass, vorbei am Jaufenhaus, über herrliche Bergwälder zum Platschjoch über das Gost Jöchl bis nach Sterzing. Morgen führt die Pilgerwanderung von Sterzing zur Jakobuskirche in Thuins. Begleitet wird die Wanderung wie in den letzten Jahren von Markus Moling und der Wanderleiterin Anna Maria Obrist.

Die täglichen Gottesdienste und besinnlichen Elemente auf den einzelnen Wegabschnitten sollen dazu beitragen, die Fußwallfahrt zu einem religiösen Erlebnis werden zu lassen.

„Wandern und Gebet sind die Schwerpunkte für die Pilgerwanderung“, so Pilgerleiter Markus Moling, der darauf hinweist, dass die Schöpfung ein wunderbares Geschenk Gottes ist. „Auf dem Weg sind wir eingeladen, unsere Augen zu öffnen, um die Schönheit von Gottes Natur zu betrachten und seine Gegenwart darin zu erfahren“, so Moling, der ein Naturkenner ist und es versteht, auf kleine Details am Wegesrand hinzuweisen und die Sinne für Klänge und Töne in der Natur zu schärfen. „Das Staunen über Gottes Schöpfung lässt sich weder befehlen noch erzwingen. Aber wir können und wollen Gelegenheiten dafür schaffen“, so Moling.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Kommentare
53
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Kommentare
47
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
Kommentare
27
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Kommentare
25
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Aus Routineeinsatz wird reiner Horror
Kommentare
24
Aus Routineeinsatz wird reiner Horror
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 