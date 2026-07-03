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Seit Tagen kursierten Spekulationen über eine bevorstehende Hochzeit

Berichte: Feiern zur Hochzeit von Swift und Kelce gestartet

Freitag, 03. Juli 2026 | 06:11 Uhr
Seit Tagen kursierten Spekulationen über eine bevorstehende Hochzeit
APA/APA/AFP/GETTY/GREGORY SHAMUS
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Von: APA/Reuters/dpa

Die Hochzeitsfeierlichkeiten von Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce haben laut übereinstimmenden US-Medienberichten begonnen. Im New Yorker Madison Square Garden feierte das Paar den Berichten zufolge ein Abendessen am Vorabend der großen Party, die am (heutigen) Freitagabend stattfinden soll. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung.

Swift und Kelce selbst äußerten sich dazu bisher nicht. Laut eines Berichts der “New York Post” soll das Paar unter Berufung auf mehrere ungenannte Quellen bereits im kleinen Kreis geheiratet haben. Die Straßen rund um den in Pink erleuchteten Madison Square Garden in Manhattan waren am Donnerstagabend (Ortszeit) abgesperrt, ein Großaufgebot von Polizisten war dafür im Einsatz.

An den Absperrgittern versammelten sich Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige. Zahlreiche große Autos mit abgedunkelten Fenstern fuhren vor der Arena vor, an deren Eingang ein großes weißes Zelt aufgebaut war. Trotzdem gelang es Beobachtern, einige Stars zu sichten – wie etwa Schauspielerin Lena Dunham oder den Musiker Jack Antonoff.

New York in Hitzewelle – mit rappelvollem Wochenende

An diesem Wochenende stehen in New York mit zahlreichen Veranstaltungen etwa rund um den 4. Juli – den 250. Geburtstag der USA – und die Fußball-Weltmeisterschaft bereits zahlreiche Großveranstaltungen an, zudem steckt die Metropole mitten in einer Hitzewelle.

Zuvor war bekannt geworden, dass Swift und Kelce in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke in den USA spendeten – beispielsweise an Hilfsorganisationen für Bedürftige, Tierschutzvereine sowie Musik- und Bildungsprogramme.

Swift und Kelce seit August verlobt

Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Footballspieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal die Super Bowl. Sie sind seit 2023 zusammen und verkündeten im vergangenen August via Instagram ihre Verlobung. Für beide wäre es die erste Ehe.

Die treuen Fans von Swift – die sogenannten Swifties – hatten das Liebesleben der Sängerin mit allen Höhen und Tiefen schon lange aufmerksam verfolgt, auch weil sie es als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens immer wieder in ihren Songs thematisierte. In der Öffentlichkeit hatte sich Swift vor Kelce unter anderem mit dem Schauspieler Joe Alwyn und dem DJ Calvin Harris gezeigt.

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