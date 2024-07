Berufsbildungszentrum Meran: Spendenaktion “Brot für Bethlehem”

LPA/Berufsbildungszentrum Zuegg in Meran

Meran – Das Berufsbildungszentrum Zuegg in Meran will im kommenden Schuljahr die Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein “soziales netzwerk südtirol” fortsetzen. Im vergangenen Schuljahr haben die Religionslehrpersonen mit zahlreichen Schülerinnen und Schülern die Aktion “Brot für Bethlehem” unterstützt.

Alfons Messner, ehemaliger Missionar und Priester, leitet den Verein mit Sitz in Bozen. In Betlehem erhalten Palästinenserkinder durch diese Aktion die Möglichkeit des Schulbesuchs und spendenfinanzierte Mahlzeiten.

Eine gute Ausbildung, unterstreichen die Religionslehrpersonen, sollte nicht nur theoretisches Fachwissen und praktische Kompetenzen umfassen, sondern auch die Entwicklung von Herzensbildung und sozialer Anteilnahme. Bei der Aktion leistete auch die Firma Siebenförcher Max einen wertvollen Beitrag, indem sie kostenlose Würste zur Verfügung stellte, die in der Mittagspause gegen einen Spendenbetrag erworben werden konnten. Daneben stach auch die Berufsfindungsklasse über ihr Engagement besonders hervor.

Die Spendenaktion wurde zum Schuljahresende offiziell abgeschlossen und der gesammelte Betrag von 1130 Euro an den Verein “soziales netzwerk südtirol” überwiesen. Im kommenden Schuljahr soll die Zusammenarbeit zwischen dem gemeinnützigen Verein und dem Berufsbildungszentrum Meran fortgeführt werden. Der Fokus soll dabei auf einem, auch vom Land Südtirol geförderten Projekt zur Unterstützung von Straßenkindern in Santo Domingo de los Tsáchilas in Ecuador liegen.