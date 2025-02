Black Sabbath finden für finale Show wieder zusammen

Von: APA/Reuters

Die britischen Metallegenden Black Sabbath wollen sich mit ihrem ersten Konzert in Originalbesetzung seit 20 Jahren von der Bühne verabschieden. Sänger Ozzy Osbourne, Gitarrist Tony Iommi, Bassist Geezer Butler und Schlagzeuger Bill Ward treten am 5. Juli in Birmingham auf, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Es ist der erste gemeinsame Auftritt in dieser Besetzung seit 2005.

In Österreich waren Black Sabbath zuletzt 2016 im Rahmen ihrer Abschiedstournee in der Wiener Stadthalle live zu erleben, damals saß allerdings Tommy Clufetos an den Drums. Der nunmehrige Gig in der Stadt ihrer Gründung im Jahr 1968 wird als finaler Auftritt bezeichnet. Black Sabbath gelten mit Stücken wie “War Pigs” oder “Paranoid” als Pioniere des Heavy Metal.

Birmingham für Ozzy “die wahre Heimat des Metal”

Neben Black Sabbath sollen auch Acts wie Metallica, Slayer, Pantera oder Alice in Chains im Villa Park zu erleben sein. “Ich will dem Ort, an dem ich geboren wurde, etwas zurückgeben”, wurde Osbourne in einem Statement zitiert. “Ich bin gesegnet, es mit der Hilfe jener Menschen zu tun, die ich liebe. Birmingham ist die wahre Heimat des Metal.”

Die Einnahmen des Konzerts mit dem Titel “Back to the Beginning” sollen an mehrere Wohltätigkeitsorganisationen gehen, darunter Cure Parkinson’s zur Erforschung und Behandlung der gleichnamigen Krankheit. Osbourne selbst hatte 2020 seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht.