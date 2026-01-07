Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Bozen startet Street-Art-Projekt für junge Kreative
Freundlichkeit als Stadtwert

Bozen startet Street-Art-Projekt für junge Kreative

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 14:44 Uhr
BZ Gentle Community
Stadtgemeinde Bozen
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Ausschreibung zur Auswahl von Künstler unter 35 Jahren, um die Kultur der Freundlichkeit als verbindenden Wert innerhalb der Gemeindschaft über ein Street-Art-Projekt zu veranschaulichen. Abgabetermin: nächsten Samstag, um 12.00 Uhr

Die Stadtgemeinde Bozen beabsichtigt, das Thema der Freundlichkeit als verbindender Wert im sozialen Miteinander über ein Street-Art-Projekt zu veranschaulichen. Die Initiative “Urban Trail für Bz Gentle Community” verfolgt daher das Ziel, die Stadt als Ort positiver Beziehungen, gegenseitigen Respekts und gemeinsamer Gestaltung des städtischen Lebens hervorzuheben.

Die Ausschreibung “Urban Trail per Bz Gentle Community” hat zum Ziel, ein Street-Art-Projekt zu bestimmen, das an einem gut sichtbaren und besuchten Ort (Drususstraße – Umkleideräume beim Europa-Stadion) realisiert wird und eine Fläche von etwa 175 mq einnehmen wird.

Der/die ausgewählte Künstler/in oder die ausgewählte Gruppe muss ein Werk schaffen, das vom Thema „Freundlichkeit“ als Grundwert des zivilen Zusammenlebens inspiriert ist und einen Bezug zur Bevölkerung Bozens und deren Zugehörigkeitsgefühl hat. Ausgehend von Schlüsselbegriffen wie Gemeinschaft, Empathie, Zuhören, Respekt, Zusammenarbeit, gegenseitige Wertschätzung, Freundschaft, Zukunft ist das Projekt an der Außenfläche einiger Umkleidekabinen umzusetzen; dabei können sich die Künstler vom Umfeld inspirieren lassen und sich an den Werten des Sports und des Fairplay orientieren.

Für die Realisierung des Werkes sieht diese Ausschreibung eine Pauschalvergütung von 5.000 Euro vor.

Die Teilnahme an der Ausschreibung ist kostenlos und steht Personen offen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens 18 Jahre alt und noch nicht 35 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz oder Aufenthaltsort in Italien haben, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.

Bezirk: Bozen

