Brixen: Langer Nachmittag in deutschsprachigen Kindergärten im Schuljahr 2023/24

Brixen – Die Gemeinde Brixen setzt die Zusammenarbeit mit der Sozialgenossenschaft Coccinella bei der Nachmittagsbetreuung im Kindergarten fort.

Nachdem für das laufende Schuljahr ein neues Modell der Nachmittagsbetreuung in diversen deutschen Kindergärten in Brixen gestartet ist, will man dieses Konzept fortführen. Damit reagiert man auf die Tatsache, dass nur in einigen Kindergärten ein Verlängerungsangebot über den Kindergarten, aufgrund zu geringer Anmeldungen, zustande kommen wird.

„Mit diesem Angebot und der bewährten Zusammenarbeit mit der Sozialgenossenschaft Coccinella können wir flexibel auf Nachfragen reagieren, um die Familien in Brixen zu unterstützen. Der Bedarf der Familien an Nachmittagsbetreuung wurde im Rahmen der Einschreibungen in den Kindergarten Anfang des Jahres erhoben. Aufgrund dieser Bedarfserhebung wird es ein Angebot in den Kindergärten Mozart und Anna Seidner geben“, so die Stadträtin Monika Leitner.

Die Nachmittagsbetreuung erfolgt über das ganze Schuljahr, jeweils am Dienstag, Donnerstag und Freitag. Die Einschreibungen sind bis Ende Mai 2023 direkt bei der Sozialgenossenschaft Coccinella möglich. Die Formulare werden über die Kindergärten verteilt und auf der Gemeindehomepage veröffentlicht.

In den Kindergärten Milland, Albeins und Rosslauf hingegen wird eine Verlängerung über den Kindergarten angeboten.

In den italienischen Kindergärten wird eine solche Verlängerung bereits seit Jahren angeboten.