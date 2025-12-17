Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Choreograf Hans van Manen gestorben
Hans von Manen wurde 2018 vom niederländischen König geehrt

Choreograf Hans van Manen gestorben

Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 23:01 Uhr
Hans von Manen wurde 2018 vom niederländischen König geehrt
APA/APA/ANP/ROBIN UTRECHT
Von: apa

Der weltberühmte niederländische Choreograf Hans van Manen ist am Mittwochabend im Alter von 93 Jahren verstorben. Das gab das Niederländische Nationalballett bekannt. Der neoklassische Tanzgroßmeister hat in seinem Leben mehr als 150 Werke geschaffen und gilt als einer der großen Erneuerer des zeitgenössischen Balletts. Er zählte zu den Gründungsmitgliedern des Nederlands Dans Theater und leitete dieses von 1961 bis 1970.

“Hans van Manen ist einer der größten Künstler, die unser Land hervorgebracht hat, und für viele Menschen ein unglaublich inspirierender Freund. Sein Beitrag zur Entwicklung des Tanzes in den Niederlanden und weit darüber hinaus ist von immenser Bedeutung”, würdigte Ted Brandsen, Direktor des Niederländischen Nationalballetts, sein großes Vorbild. “Tatkräftig, temperamentvoll, unendlich neugierig, liebevoll, großzügig, engagiert, liebenswert (und schwierig), mit einer großen Portion Humor, unvergleichlich und unvergesslich, der große Choreograf, der König des Swing, ein großartiger Freund – Hans ist all das und noch viel mehr für mich und für uns”, so Brandsen. “Seine Kunst wird in den Körpern der Tänzer, die seine Werke aufführen, und in den Augen unzähliger Zuschauer weiterleben.”

Als Choreograf arbeitete Hans van Manen an allen großen Häusern. Auch an der Wiener Staatsoper wurden seine Choreografien gezeigt, etwa 2020 “Live”, 1979 als erstes Video-Ballett entstanden, oder 2023 “Concertante” aus 1994, das an dem Abend “Shifting Symmetries” gemeinsam mit Arbeiten von William Forsythe und George Balanchine aufgeführt wurde.

