Coole Graffitis schmücken Berufsbildungszentrums Zuegg in Meran

Meran – Kunterbunt, jugendlich und ganz besonders cool sehen sie aus, die Wände im Neubau des Berufsbildungszentrums Zuegg in Meran. Vor kurzem wurde das Graffiti-Projekt abgeschlossen, das die Berufsgrundstufe Handel/Verwaltung gemeinsam mit dem bekannten Graffiti-Künstler Paul Löwe in den vergangenen in der Zeit von Oktober bis Dezember umgesetzt hat.

In Begleitung der Fachlehrerinnen Ida Tschurtschenthaler und Miriam Leitgeb wurde vier Wochen lang entworfen, gezeichnet und gesprüht. Die Kunstwerke wurden mit Sprühlacken auf große Plexiplatten gebracht. Jedes einzelne Exemplar ist etwas Besonderes und bringt die Gedanken und Interessen der Jugendlichen zum Ausdruck.

Als vorzeigbare Ergebnisse sind die Werke im Eingangsfoyer sowie im Untergeschoss des Neubaus des Berufsbildungszentrums “Luis Zuegg” im Rennstallweg 24 in Meran zu sehen.